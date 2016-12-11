14:22 | БИАТЛОН

Матвей Елисеев: "Лежка" стала для меня холодным душем"

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Россиянин Матвей Елисеев признался, что был шокирован своей стрельбой из положения лежа на третьем отрезке эстафеты в рамках этапа Кубка мира в Поклюке. На счету Елисеева штрафной круг после его первой стрельбы, а во второй он отработал без промахов.

– Перед последним выстрелом меня немного трясло. Но стоя отработал хорошо. "Лежка" же была холодным душем для меня, – отметил Елисеев во флеш-интервью после третьего этапа эстафеты. – Пытался сделать все возможное, держаться за Доллем. Но он силен, конечно.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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alex1966

Матвей молодец, все ошибаются но не все так смогли бы собраться и отработать на 0.

15:23

shu111

Молодца, Матвей. Судя по стойке, у нас есть эстафетный состав.

14:50

armi

Елисеев - ты лузер!!!!!! Испоганил все!!!!!!

14:36

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