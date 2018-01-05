Матвей Елисеев: "Чистая стрельба - единственное хорошее впечатление за сегодня"

Россиянин Матвей Елисеев после спринта на четвертом этапе в Оберхофе отметил, что трасса была в не самом лучшем состоянии. Спортсмен также добавил, что чистая стрельба – единственное хорошее впечатление от его сегодняшнего выступления.

– Чистая стрельба – единственное хорошее впечатление за сегодня, – сказал во флеш-интервью Елисеев. – Я считаю, что после трех этапов нельзя отпускать нагрузки. Мы постепенно будем набирать форму. Мой ход? До последней петли шел нормально, а потом меня отрубило. Позиция не самая плохая, правда опять будет большущая группа на завтрашней гонке преследования.

Сегодня трасса была не самая хорошая, пытался искать удобные позиции. Завтра, когда будет много спортсменов, то будет тяжело искать хорошие позиции на трассе. Точность и хороший бег станут козырем завтрашней гонки, Все, как всегда.

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