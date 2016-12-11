15:41 | БИАТЛОН

Маттиас Дорфер: "Сегодня сбылась моя мечта"

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Немец Бенедикт Долль остался доволен своей работой на эстафете на этапе Кубка мира в Поклюке. Сборная Германии стала третьей, хотя перед этапом Долля занимала девятое место.

– Я старался показывать максимальную скорость на дистанции, – цитирует официальный сайт IBU Долля. – Поэтому при стрельбе все же возникали некоторые проблемы. Думаю, что в целом высота трассы сказывается положительно на моем состоянии.

В составе немецкой команды дебютировал на Кубке мира Маттиас Дорфер.

– Сегодня сбылась моя мечта, – отметил он. – Я был очень рад войти в эстафетную команду. И вот уже оказался на подиуме.

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Материалы REN-TV

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