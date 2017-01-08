Масс-старты в Оберхофе могут перенести из-за сильного тумана

Сегодняшние масс-старты на этапе Кубка мира в Оберхофе находятся под угрозой срыва, сообщает MDR. На биатлонный стадион опустился густой туман, из-за которого пока невозможно проводить соревнования. Мужская гонка должна начаться в 14.30 по московскому времени, женская - в 16.40.
Россию в сегодняшней мужской гонке представляют Антон Шипулин, Матвей Елисеев, Антон Бабиков, Максим Цветков и Дмитрий Малышко, в женской - Татьяна Акимова.
Der erste Zuschauerschwung zieht ins Stadion - Nebel aber leider auch. #Biathlon #Oberhof pic.twitter.com/8O0uP6TEak– MDR Sportreporter (@MDRSportrep) 8 января 2017 г.
ДОЗВОН ГУБЕР
Ну кто доходчиво МОЖЕТ "разложить по полочкам", КАК?????? в масс--старт попал "малятко", занимающий в тотале 39-е место ???!!!???!!!???!!!??? Про 25 из "тотала" и ПЯТЁРКУ ОТЛИЧИВШИХСЯ на данном этапе, а также про отсутствие БЁЁЁЁ и болезни С.Фуркада, Я ПРЕКРАСНО ЗНАЮ... Исчё раз спрашиваю, как с 39-го места можно попасть в М/С ?????
13:31
ДОЗВОН ГУБЕР
Ну вот КТО грамотно и доходчиво может "разложить по полочкам" о формировании 30-ти "масс--стартовиков" ??? ПРО 25 ИЗ ТОТАЛА И ПЯТЁРКИ, ОТЛИЧИВШЕЙСЯ именно на ДАННОМ ЭТАПЕ, я прекрасно наслышан !!! А теперь отрываем "общий зачёт", он же ТОТАЛ :::: ну, ладно. нет БЁЁЁЁ, заболел С.Фуркад, но КАК?????? занимающий 39-е место "малятко", ПОПАЛ В МАСС--СТАРТ !!!???!!!???!!!???!!!???
13:25