Масс-старты в Оберхофе могут перенести из-за сильного тумана

Сегодняшние масс-старты на этапе Кубка мира в Оберхофе находятся под угрозой срыва, сообщает MDR. На биатлонный стадион опустился густой туман, из-за которого пока невозможно проводить соревнования. Мужская гонка должна начаться в 14.30 по московскому времени, женская - в 16.40.

Россию в сегодняшней мужской гонке представляют Антон Шипулин, Матвей Елисеев, Антон Бабиков, Максим Цветков и Дмитрий Малышко, в женской - Татьяна Акимова.