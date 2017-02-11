Мартен Фуркад: "Жду от россиян приглашения выпить водки"

Француз Мартен Фуркад заявил, что инцидент по ходу церемонии награждения после смешанной эстафеты на чемпионате мира в Хохфильцене не повлияет на его отношения с россияном Антоном Шипулиным. По словам Фуркада, он ждет от российской команды приглашения выпить водки.

– Да, мы общались через чат, обсуждали инцидент, который произошел на пьедестале: почему они не пожали мне руку и что произошло в эпизоде с падением Логинова, – приводит ТАСС слова Фуркада. – Антона я знаю уже десять лет, и то, что произошло на пьедестале два дня назад, не повлияет на наши хорошие отношения. Я продолжаю хорошо думать о нем и знаю, что он такого же мнения обо мне. Мы предпочтем забыть об этом, словно ничего и не было.

Приглашение на чай? На чай обычно приглашают британцы. Я жду, что они пригласят меня выпить водки.