Мартен Фуркад: "Жду от россиян приглашения выпить водки"

Француз Мартен Фуркад заявил, что инцидент по ходу церемонии награждения после смешанной эстафеты на чемпионате мира в Хохфильцене не повлияет на его отношения с россияном Антоном Шипулиным. По словам Фуркада, он ждет от российской команды приглашения выпить водки.
– Да, мы общались через чат, обсуждали инцидент, который произошел на пьедестале: почему они не пожали мне руку и что произошло в эпизоде с падением Логинова, – приводит ТАСС слова Фуркада. – Антона я знаю уже десять лет, и то, что произошло на пьедестале два дня назад, не повлияет на наши хорошие отношения. Я продолжаю хорошо думать о нем и знаю, что он такого же мнения обо мне. Мы предпочтем забыть об этом, словно ничего и не было.
Приглашение на чай? На чай обычно приглашают британцы. Я жду, что они пригласят меня выпить водки.
max1991cska1
ВОДКУ НА НЕГО ПЕРЕВОДИТЬ
22:29 11 февраля
Slim Taller
Наивный Фуркад.Они если и угостят,то только боярышником.
22:19 11 февраля
Леск
норм сказал, я прям поржал)
22:13 11 февраля
Алый Дракон
KuziakaPm, Тотальный диктант, поди, на "кол с минусом" сдашь, "знаток" ?)))
21:58 11 февраля
Алый Дракон
KuziakaPm Алый Дракон - сам не грамотный. Не с глаголами пишется раздельно. 21:50... Кстати, еще скажи, что в твоем посте "грамотный" тоже глагол ?))) ...Какой? "НЕГРАМОТНЫЙ" !. Пишется тоже СЛИТНО! Вопрос со "знатоком" русского языка закончен )))
21:56 11 февраля
Алый Дракон
KuziakaPm Алый Дракон - сам не грамотный. Не с глаголами пишется раздельно. 21:50... Кстати, еще скажи, что в твоем посте "грамотный" тоже прилагательное ?))) ...Какой? "НЕГРАМОТНЫЙ" !. Пишется тоже СЛИТНО! Вопрос со "знатоком" русского языка закончен )))
21:55 11 февраля
Алый Дракон
KuziakaPm Алый Дракон - сам не грамотный. Не с глаголами пишется раздельно. 21:50... Какой глагол, чудо ?))) Это прилагательное )))
21:53 11 февраля
KuziakaPm
Алый Дракон - сам не грамотный. Не с глаголами пишется раздельно.
21:50 11 февраля
БССР
что-бы с русскими водки выпить надо мужиком быть.настоящим.вообще-то.потянешь?
21:49 11 февраля
KuziakaPm
ПРиглашаю. Легко. Под пироги и прочую вкуснятину.
21:48 11 февраля
1 JAMAL
Выпивать следует лишь с приличными людьми, Фуркад сам себя вычеркнул из этой категории.
21:47 11 февраля
честный человечишко
клоун
21:08 11 февраля
Buldozer46
вот после водки тебе хряпу и начистят
20:28 11 февраля
King's Bounty IIII
Красава :)
20:10 11 февраля
Влад2017
Я приглашу выпить водки к себе, только если скажешь Русский. Россиянов у Ельцина ищи. Если скажешь Русский. Я жду с удовольствием угощу блинами с икрой и водкой.
19:46 11 февраля
Свинству Бой!
Не надо его звать, он еще что-нибудь подмешает нашим доверчивым и тут же стуканет вадикам!
19:45 11 февраля
storog1977
Платошкин Андрей 740 после водки на баб потянет..... В нашей команде бабы не ахти. Видимо Светке отдуваться)) 19:07 после водки все бабы даже очень ахти))
19:44 11 февраля
radomir_71
Что за пьянка без драки?
19:24 11 февраля
DMaster
Вот лучше не надо мельдоний. У него могут и не заметить, а нам еще с ним соревноваться.
19:23 11 февраля
zoostation
"...Сначала выпьем водочки, потом обезопасимся." (с)
19:15 11 февраля
гарри
Платошкин Андрей 740 после водки на баб потянет..... В нашей команде бабы не ахти. Видимо Светке отдуваться)) 19:07 ______________________ Да ну нафик, всегда рядом "штукатурка" с балалайкой, в Тюмени ее и поцики "провожали" за деньги правда... есть одно "но", она уже чемпионка этого года, а мартын пока не "как".
19:13 11 февраля
Лёгкий ветер
Не пей Мартенушка - Логиновым станешь!
19:11 11 февраля
Платошкин Андрей
740 после водки на баб потянет..... В нашей команде бабы не ахти. Видимо Светке отдуваться))
19:07 11 февраля
анин
Вот насчет комментариев чего-то подсыпать или выпить чего-то другого... Так можно шутить в своей компании, но после такого конфликта эти шутки просто неуместны, ведь черный юмор не все понимают и примут за чистую монету. Оно надо ому!?
19:07 11 февраля
Платошкин Андрей
Коктейль Родченкова МартЫну.
19:06 11 февраля
Werewolf
Русские во время распития могут вспомнить конфликт. Я бы не советовал........
19:06 11 февраля
740
после водки на баб потянет.....
19:05 11 февраля
П_о_в_а_р
Мельдонию ему подсыпьте...
19:02 11 февраля
regiment
водка это допинг
18:58 11 февраля
Raven30101979
Россияне с заднеприводными не пьют!
18:57 11 февраля