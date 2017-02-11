18:41 11 февраля | БИАТЛОН

Мартен Фуркад: "Жду от россиян приглашения выпить водки"

0
0
0
35

Француз Мартен Фуркад заявил, что инцидент по ходу церемонии награждения после смешанной эстафеты на чемпионате мира в Хохфильцене не повлияет на его отношения с россияном Антоном Шипулиным. По словам Фуркада, он ждет от российской команды приглашения выпить водки.

– Да, мы общались через чат, обсуждали инцидент, который произошел на пьедестале: почему они не пожали мне руку и что произошло в эпизоде с падением Логинова, – приводит ТАСС слова Фуркада. – Антона я знаю уже десять лет, и то, что произошло на пьедестале два дня назад, не повлияет на наши хорошие отношения. Я продолжаю хорошо думать о нем и знаю, что он такого же мнения обо мне. Мы предпочтем забыть об этом, словно ничего и не было.

Приглашение на чай? На чай обычно приглашают британцы. Я жду, что они пригласят меня выпить водки.

Опрос

Стоило ли Шипулину мириться с Фуркадом?
голосовать

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4015575

0
0
0
35
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (35)
Войти, чтобы оставить комментарий

max1991cska1

ВОДКУ НА НЕГО ПЕРЕВОДИТЬ

22:29 11 февраля

Slim Taller

Наивный Фуркад.Они если и угостят,то только боярышником.

22:19 11 февраля

Леск

норм сказал, я прям поржал)

22:13 11 февраля

Алый Дракон

KuziakaPm, Тотальный диктант, поди, на "кол с минусом" сдашь, "знаток" ?)))

21:58 11 февраля

Алый Дракон

KuziakaPm Алый Дракон - сам не грамотный. Не с глаголами пишется раздельно. 21:50... Кстати, еще скажи, что в твоем посте "грамотный" тоже глагол ?))) ...Какой? "НЕГРАМОТНЫЙ" !. Пишется тоже СЛИТНО! Вопрос со "знатоком" русского языка закончен )))

21:56 11 февраля

Алый Дракон

KuziakaPm Алый Дракон - сам не грамотный. Не с глаголами пишется раздельно. 21:50... Кстати, еще скажи, что в твоем посте "грамотный" тоже прилагательное ?))) ...Какой? "НЕГРАМОТНЫЙ" !. Пишется тоже СЛИТНО! Вопрос со "знатоком" русского языка закончен )))

21:55 11 февраля

Алый Дракон

KuziakaPm Алый Дракон - сам не грамотный. Не с глаголами пишется раздельно. 21:50... Какой глагол, чудо ?))) Это прилагательное )))

21:53 11 февраля

KuziakaPm

Алый Дракон - сам не грамотный. Не с глаголами пишется раздельно.

21:50 11 февраля

БССР

что-бы с русскими водки выпить надо мужиком быть.настоящим.вообще-то.потянешь?

21:49 11 февраля

KuziakaPm

ПРиглашаю. Легко. Под пироги и прочую вкуснятину.

21:48 11 февраля

1 JAMAL

Выпивать следует лишь с приличными людьми, Фуркад сам себя вычеркнул из этой категории.

21:47 11 февраля

честный человечишко

клоун

21:08 11 февраля

Buldozer46

вот после водки тебе хряпу и начистят

20:28 11 февраля

King's Bounty IIII

Красава :)

20:10 11 февраля

Влад2017

Я приглашу выпить водки к себе, только если скажешь Русский. Россиянов у Ельцина ищи. Если скажешь Русский. Я жду с удовольствием угощу блинами с икрой и водкой.

19:46 11 февраля

Свинству Бой!

Не надо его звать, он еще что-нибудь подмешает нашим доверчивым и тут же стуканет вадикам!

19:45 11 февраля

storog1977

Платошкин Андрей 740 после водки на баб потянет..... В нашей команде бабы не ахти. Видимо Светке отдуваться)) 19:07 после водки все бабы даже очень ахти))

19:44 11 февраля

radomir_71

Что за пьянка без драки?

19:24 11 февраля

DMaster

Вот лучше не надо мельдоний. У него могут и не заметить, а нам еще с ним соревноваться.

19:23 11 февраля

zoostation

"...Сначала выпьем водочки, потом обезопасимся." (с)

19:15 11 февраля

гарри

Платошкин Андрей 740 после водки на баб потянет..... В нашей команде бабы не ахти. Видимо Светке отдуваться)) 19:07 ______________________ Да ну нафик, всегда рядом "штукатурка" с балалайкой, в Тюмени ее и поцики "провожали" за деньги правда... есть одно "но", она уже чемпионка этого года, а мартын пока не "как".

19:13 11 февраля

Лёгкий ветер

Не пей Мартенушка - Логиновым станешь!

19:11 11 февраля

Платошкин Андрей

740 после водки на баб потянет..... В нашей команде бабы не ахти. Видимо Светке отдуваться))

19:07 11 февраля

анин

Вот насчет комментариев чего-то подсыпать или выпить чего-то другого... Так можно шутить в своей компании, но после такого конфликта эти шутки просто неуместны, ведь черный юмор не все понимают и примут за чистую монету. Оно надо ому!?

19:07 11 февраля

Платошкин Андрей

Коктейль Родченкова МартЫну.

19:06 11 февраля

Werewolf

Русские во время распития могут вспомнить конфликт. Я бы не советовал........

19:06 11 февраля

740

после водки на баб потянет.....

19:05 11 февраля

П_о_в_а_р

Мельдонию ему подсыпьте...

19:02 11 февраля

regiment

водка это допинг

18:58 11 февраля

Raven30101979

Россияне с заднеприводными не пьют!

18:57 11 февраля

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ