Мартен Фуркад: "Я в 43 года буду выращивать помидоры и пить хорошее вино"

Француз Мартен Фуркад выразил восхищение формой 43-летнего Оле Эйнара Бьорндалена. Норвежец в гонке преследования на чемпионате мира в Хохфильцене завоевал свою 44-ю медаль в карьере в рамках мировых первенств.
– Это невероятно, – цитирует VG Фуркада. – Я смогу побить его рекорд, но только он должен остановиться (смеется). Когда мне исполнится 43 года, я буду выращивать помидоры на юге Франции и пить хорошее вино. И уж точно не буду заниматься биатлоном.
Thomas_Boy
Из помидоров хреновое вино получается, Мартен. Огурцы выращивай.
18:58
inspire
помидоры?!?! понятно, что их там выращивают и немало, но на слух, звучит как бананы на Урале )
18:50
shpasic
не забудь полить помидоры!
18:44