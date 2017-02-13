Мартен Фуркад: "Я в 43 года буду выращивать помидоры и пить хорошее вино"

Француз Мартен Фуркад выразил восхищение формой 43-летнего Оле Эйнара Бьорндалена. Норвежец в гонке преследования на чемпионате мира в Хохфильцене завоевал свою 44-ю медаль в карьере в рамках мировых первенств.

– Это невероятно, – цитирует VG Фуркада. – Я смогу побить его рекорд, но только он должен остановиться (смеется). Когда мне исполнится 43 года, я буду выращивать помидоры на юге Франции и пить хорошее вино. И уж точно не буду заниматься биатлоном.