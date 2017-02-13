18:42 | БИАТЛОН

Мартен Фуркад: "Я в 43 года буду выращивать помидоры и пить хорошее вино"

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Француз Мартен Фуркад выразил восхищение формой 43-летнего Оле Эйнара Бьорндалена. Норвежец в гонке преследования на чемпионате мира в Хохфильцене завоевал свою 44-ю медаль в карьере в рамках мировых первенств.

– Это невероятно, – цитирует VG Фуркада. – Я смогу побить его рекорд, но только он должен остановиться (смеется). Когда мне исполнится 43 года, я буду выращивать помидоры на юге Франции и пить хорошее вино. И уж точно не буду заниматься биатлоном.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Thomas_Boy

Из помидоров хреновое вино получается, Мартен. Огурцы выращивай.

18:58

inspire

помидоры?!?! понятно, что их там выращивают и немало, но на слух, звучит как бананы на Урале )

18:50

shpasic

не забудь полить помидоры!

18:44

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