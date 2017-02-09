Мартен Фуркад: "Я ушел с пьедестала, потому что Шипулин не пожал мне руку"

Биатлонист Мартен Фуркад подчеркнул, что спустился с подиума во время награждения после смешанной эстафеты на чемпионате мира-2017 из-за того, что представители российской команды отказались пожать ему руку. Ранее француз выступил с критикой в адрес Александра Логинова, напомнив о его двухгодичной дисквалификации за употребление допинга. В сегодняшней гонке Фуркад "подрезал" Логинова во время передачи эстафеты.
- Шипулин отказался пожать мне руку и повернулся ко мне спиной, когда мы поздравляли друг друг на награждении, - приводит NRK слова Фуркада. - Поэтому я спустился с трибуны. На прошлой неделе президент СБР потребовал санкций против меня из-за моей записи про Логинова. Я не переживаю по этому поводу. Мы провели отличную гонку, но, к сожалению, они не пожали мне руку.
Petruxa
У нас не принято жмать руки су-м из гей европы.Вбей Фуркад в свою башку это чмо-к
22:09 9 февраля
Мяс@руб
Очередной НАПОЛЕОН нарисовался...
22:07 9 февраля
impressario
Скорее всего Фуркад сам не собирался жать руку Логинову, но тут наши биатлонисты его опередили))))Вот лягушонок и распсиховался)))
21:59 9 февраля
bond1951
полностью согласен с новоминской
21:23 9 февраля
Ралпачан Фляйшманъ
уси пуси, мартын-обиженка))))))
21:08 9 февраля
Thomas_Boy
Если бы Брейвик расстрелял россиян, Веселый писал бы, что они его сами спровоцировали.
21:00 9 февраля
новоминская
Ещё не хватало "петуху" руку жать!
20:56 9 февраля
Jaroslav-13 - McLaren - the best
Арабчик,ты уж определись,почему ты свалил?Из за Логинова( что сказал на прессухе) или из за Шипулина.
20:45 9 февраля
xxx5
Истеричка !!! Не видеть его в упор !!!
20:42 9 февраля
Весёлый©
Ну, вот всё и выяснилось. Русские сами устроили истерику и должны быть наказаны.
20:33 9 февраля
джей
Фуркад, а ты даже не понимаешь почему тебе не пожали руку ? Думать надо головой и следить за своим поганым языком.
20:15 9 февраля
ladafan
тебе по морде съездить просто надо, хотя ты плакаться побежишь- БАБА!!!
20:10 9 февраля