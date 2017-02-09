19:55 9 февраля | БИАТЛОН

Мартен Фуркад: "Я ушел с пьедестала, потому что Шипулин не пожал мне руку"

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Биатлонист Мартен Фуркад подчеркнул, что спустился с подиума во время награждения после смешанной эстафеты на чемпионате мира-2017 из-за того, что представители российской команды отказались пожать ему руку. Ранее француз выступил с критикой в адрес Александра Логинова, напомнив о его двухгодичной дисквалификации за употребление допинга. В сегодняшней гонке Фуркад "подрезал" Логинова во время передачи эстафеты.

- Шипулин отказался пожать мне руку и повернулся ко мне спиной, когда мы поздравляли друг друг на награждении, - приводит NRK слова Фуркада. - Поэтому я спустился с трибуны. На прошлой неделе президент СБР потребовал санкций против меня из-за моей записи про Логинова. Я не переживаю по этому поводу. Мы провели отличную гонку, но, к сожалению, они не пожали мне руку.

 

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КОММЕНТАРИИ (12)
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Petruxa

У нас не принято жмать руки су-м из гей европы.Вбей Фуркад в свою башку это чмо-к

22:09 9 февраля

Мяс@руб

Очередной НАПОЛЕОН нарисовался...

22:07 9 февраля

impressario

Скорее всего Фуркад сам не собирался жать руку Логинову, но тут наши биатлонисты его опередили))))Вот лягушонок и распсиховался)))

21:59 9 февраля

bond1951

полностью согласен с новоминской

21:23 9 февраля

Ралпачан Фляйшманъ

уси пуси, мартын-обиженка))))))

21:08 9 февраля

Thomas_Boy

Если бы Брейвик расстрелял россиян, Веселый писал бы, что они его сами спровоцировали.

21:00 9 февраля

новоминская

Ещё не хватало "петуху" руку жать!

20:56 9 февраля

Jaroslav-13 - McLaren - the best

Арабчик,ты уж определись,почему ты свалил?Из за Логинова( что сказал на прессухе) или из за Шипулина.

20:45 9 февраля

xxx5

Истеричка !!! Не видеть его в упор !!!

20:42 9 февраля

Весёлый©

Ну, вот всё и выяснилось. Русские сами устроили истерику и должны быть наказаны.

20:33 9 февраля

джей

Фуркад, а ты даже не понимаешь почему тебе не пожали руку ? Думать надо головой и следить за своим поганым языком.

20:15 9 февраля

ladafan

тебе по морде съездить просто надо, хотя ты плакаться побежишь- БАБА!!!

20:10 9 февраля

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