Мартен Фуркад: "Я ушел с пьедестала, потому что Шипулин не пожал мне руку"

Биатлонист Мартен Фуркад подчеркнул, что спустился с подиума во время награждения после смешанной эстафеты на чемпионате мира-2017 из-за того, что представители российской команды отказались пожать ему руку. Ранее француз выступил с критикой в адрес Александра Логинова, напомнив о его двухгодичной дисквалификации за употребление допинга. В сегодняшней гонке Фуркад "подрезал" Логинова во время передачи эстафеты.

- Шипулин отказался пожать мне руку и повернулся ко мне спиной, когда мы поздравляли друг друг на награждении, - приводит NRK слова Фуркада. - Поэтому я спустился с трибуны. На прошлой неделе президент СБР потребовал санкций против меня из-за моей записи про Логинова. Я не переживаю по этому поводу. Мы провели отличную гонку, но, к сожалению, они не пожали мне руку.