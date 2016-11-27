Мартен Фуркад: "Я серьезно настроен на супермикст"

Французский биатлонист Мартен Фуркад отметил, что настроен решительно на завтрашний супермикст, который он побежит вместе с Мари Дорен Абер. Вместе с тем, действующий обладатель Кубка мира рассматривает эту гонку как один из этапов подготовки к сезону. Старт состоится 27 ноября в шведском Эстерсунде.

- Эта гонка как разминка для меня, - приводит AFP слова Фуркада. - Но я отношусь к ней серьезно, потому что хочу победить вместе с Мари. Но задачи выиграть ее обязательно не стоит. Тренеры сборной считают так же. Мы еще не в лучшей форме. Это только подготовка к сезону.