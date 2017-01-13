Мартен Фуркад: "Я предпочитаю лидировать, а не догонять"

Биатлонист Мартен Фуркад после завершения спринта в Рупольдинге отметил, что победа в сегодняшней гонке поможет ему в преследовании. По словам француза, он не любит быть доганяющим в таких стартах.

- Это была хорошая гонка, - приводит NRK слова Фуркада. - Я видел на большом экране Эберхарда и Свендсена. Это помогло мне сосредоточиться. Гонка преследования будет интересной. У меня есть 20 секунд преимущества, но оно может растаять, если я допущу хотя бы один промах. Я предпочитаю лидировать в таких гонках, а не догонять.