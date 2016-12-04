Мартен Фуркад: "Я потерял концентрацию в стрельбе"

Действующий обладатель Большого хрустального глобуса Мартен Фуркад почеркнул, что причиной упущенной победы в гонке преследования на этапе Кубка мира в Эстерсунде стала потеря концентрации на огневом рубеже. Победитель вчерашнего спринта подошел к четвертой стрельбе первым, но промазал дважды и пропустил вперед россиян Антона Бабикова и Максима Цветкова.
- Я немного потерял концентрацию в стрельбе и упустил лидерство, - цитирует vg.no Фуркада.
maximalist
Поздравляю всех!!! Если комментарии читают люди, относящиеся к женскому биатлону, то гонка доказала следующее. 1. В БИАТЛОНЕ ПОБЕЖДАЮТ МОЛОДЫЕ, ДЛИННОНОГИЕ И МЕТКИЕ. 2. МОЛОДЫМ НЕОБХОДИМО ДОВЕРЯТЬ И УМЕТЬ ЖДАТЬ, А НЕ УБИРАТЬ ОБРАТНО В КУБОК IBU ПОСЛЕ ОДНОГО НЕУДАЧНОГО ВЫСТУПЛЕНИЯ НА КУБКЕ МИРА. БАБИКОВ ВЗЯЛ ЗОЛОТО С 14-ОЙ ГОНКИ. 3. У НАС ЕСТЬ БИАТЛОНИСТКИ ТИПА БАБИКОВА - КАЙШЕВА, УКОЛОВА И ДРУГИЕ. ДАЙТЕ ИМ КАРТ-ЮЛАНШ НА ВЕСЬ СЕЗОН!! 4. ВЕТЕРАНКАМ (ОСОБЕННО НЕ ДЛИННОКОНОГИМ) ПОРА НА ПОКОЙ!!1 5. ВВЕСТИ МАТЕРИАЛЬНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ТРЕНЕРСКОГО ШТАБА В ВИДЕ ВОЗВРАТА ПРЕМИАЛЬНЫХ И ДРУГИХ ДОПЛАТ ЗА ТО, ЧТО СТАВЯТ В КОМАНДЫ ПО РАЗНЫМ ВИДАМ СПОРТА НЕ ПО ОБЪЕКТИВНЫМ ДАННЫМ, А ПО СУБЪЕКТИВНЫМ, ЕСЛИ ЭТО НЕ ПРИНОСИТ РЕЗУЛЬТАТ ПО ИТОГАМ СЕЗОНА.
17:17