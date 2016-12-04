Мартен Фуркад: "Я потерял концентрацию в стрельбе"

Действующий обладатель Большого хрустального глобуса Мартен Фуркад почеркнул, что причиной упущенной победы в гонке преследования на этапе Кубка мира в Эстерсунде стала потеря концентрации на огневом рубеже. Победитель вчерашнего спринта подошел к четвертой стрельбе первым, но промазал дважды и пропустил вперед россиян Антона Бабикова и Максима Цветкова.

- Я немного потерял концентрацию в стрельбе и упустил лидерство, - цитирует vg.no Фуркада.

Бабиков и Цветков обошли Фуркада! Как это было