Мартен Фуркад: "Я не такой, как Ибрагимович, и могу признать поражение"

Француз Мартен Фуркад отметил, что умеет проигрывать и признавать превосходство своих соперников. По словам биатлониста, он не похож на игрока "Манчестер Юнайтед" Златана Ибрагимовича, для которого существует только первое место.
- Думаю, вы и так знаете, что я не такой человек, как Златан Ибрагимович, - приводит SVT слова Фуркада. - Я стремлюсь к вершине, но могу быть удовлетворенным и вторым местом. Я не борюсь за звание лучшего, но, как и все, не люблю проигрывать. Хотя и могу признать, что другие спортсмены были лучше меня.
Bache Gabrielsen
Баламошка, Фрукад - многократный чемпион Олимпийских игр и мировых первенств, а Ибрагимович и чемпионат Скандинавии ни разу не выигрывал. Да и прическа у него жуткая :)
11:33
inspire
баламошка Поэтому Златан и король Швеции ============================================================================================================= король Парижа и бог Манчестера ... не путай
10:18
Exsorsist
Ага, судя по комменту о Логинове, Фуркад по жизни неадекват.
09:25
echo2011
Весьма неприятный тип.
08:50
SPFAN
Чет француз берега попутал совсем. Теперь, вот Ибру цепляет.
08:16
баламошка
Поэтому Златан и король Швеции, а ты - обычный французский бомж.
04:38