Мартен Фуркад: "Я не такой, как Ибрагимович, и могу признать поражение"

Француз Мартен Фуркад отметил, что умеет проигрывать и признавать превосходство своих соперников. По словам биатлониста, он не похож на игрока "Манчестер Юнайтед" Златана Ибрагимовича, для которого существует только первое место.

- Думаю, вы и так знаете, что я не такой человек, как Златан Ибрагимович, - приводит SVT слова Фуркада. - Я стремлюсь к вершине, но могу быть удовлетворенным и вторым местом. Я не борюсь за звание лучшего, но, как и все, не люблю проигрывать. Хотя и могу признать, что другие спортсмены были лучше меня.