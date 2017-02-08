01:57 | БИАТЛОН

Мартен Фуркад: "Я не такой, как Ибрагимович, и могу признать поражение"

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Француз Мартен Фуркад отметил, что умеет проигрывать и признавать превосходство своих соперников. По словам биатлониста, он не похож на игрока "Манчестер Юнайтед" Златана Ибрагимовича, для которого существует только первое место.

- Думаю, вы и так знаете, что я не такой человек, как Златан Ибрагимович, - приводит SVT слова Фуркада. - Я стремлюсь к вершине, но могу быть удовлетворенным и вторым местом. Я не борюсь за звание лучшего, но, как и все, не люблю проигрывать. Хотя и могу признать, что другие спортсмены были лучше меня.

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КОММЕНТАРИИ (6)
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Bache Gabrielsen

Баламошка, Фрукад - многократный чемпион Олимпийских игр и мировых первенств, а Ибрагимович и чемпионат Скандинавии ни разу не выигрывал. Да и прическа у него жуткая :)

11:33

inspire

баламошка Поэтому Златан и король Швеции ============================================================================================================= король Парижа и бог Манчестера ... не путай

10:18

Exsorsist

Ага, судя по комменту о Логинове, Фуркад по жизни неадекват.

09:25

echo2011

Весьма неприятный тип.

08:50

SPFAN

Чет француз берега попутал совсем. Теперь, вот Ибру цепляет.

08:16

баламошка

Поэтому Златан и король Швеции, а ты - обычный французский бомж.

04:38

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