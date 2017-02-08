21:40 8 февраля | БИАТЛОН

Мартен Фуркад: "Я не буду стремиться улучшить результаты прошлогоднего чемпионата мира"

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Французский биатлонист Мартен Фуркад не собирается ставить себе цель выступить на чемпионате мира лучше, чем в прошлом году. Он добавил, что сначала он бы хотел выиграть просто золотую медаль. На чемпионате мира в Осло Фуркад завоевал четыре золотых и одну серебряную награду.

– Я не ставлю перед собой цель непременно выступить лучше, чем в прошлом году, – приводит L’Equipe слова Фуркада. – Для начала я просто хочу выиграть золото, а затем уже думать о большем. Сразу вспоминается мой первый юниорский чемпионат мира – я хотел стать настоящим королем и выиграть пять золотых медалей, однако в итоге я вообще остался без наград. Я не буду стремиться во что бы то ни стало улучшить прошлогодние результаты. Тот чемпионат был исключительным во всех смыслах и такое повторяется не каждый год.

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (1)
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кубань чемпион

А, Мартыш, случайно не ЧМОиК? Заранее "соломку стелет".

22:52 8 февраля

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