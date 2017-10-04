Мартен Фуркад: "Я хочу побеждать еще больше, чем прежде"

Французский биатлонист Мартен Фуркад отметил, что не утратил мотивации к гонкам. Он также добавил, что рад тому, что этап Кубка мира пройдет во французском Анси.

Напомним, 29-летний Фуркад является двукратным олимпийским чемпионом, 11-кратным чемпионом мира и шестикратным обладателем Кубка мира.

– Я двигаюсь вперед, при этом не оглядываясь слишком далеко назад, – приводит Legrandbornand слова Фуркада. – Знаю, что мое желание прогрессировать все еще сильно, а побеждать я хочу еще больше, чем прежде.

Этап Кубка мира в Анси? Я уже переживал это в 2013-м году, поэтому сейчас отношусь к этому более спокойно. Благодаря этому этапу действительно получится начать сезон. То, что мы окажемся перед своей публикой, помогает нам всем в сборной Франции.