Мартен Фуркад выиграл спринт в Поклюке, Антон Шипулин - третий

Лидер общего зачета Кубка мира Мартен Фуркад впервые в карьере выиграл гонку в Поклюке. В пятницу ему не было равных в спринте. Француз без промахов прошел оба огневых рубежа, показав в итоге результат 23.11,7. Россиянин Антон Шипулин пока занимает третье место, уступая 1,4 секунды норвежцу Йоханнесу Бе. Гонка еще продолжается.
CanagliaVova
Перегорел Бабиков от перевозбуждения
15:36
327669
А Елисеев молодец с одним промахом........ладно смотрю на женщин сейчас СС будет первые места огребать
15:35
fonkom
Подбирается хорошая эстафета. И без Гараничева.
14:54
PallMall
Зато у нас прекрасно выступил Шипулин и Елисеев. Молодцы!
14:39
PallMall
Бабиков поймал звезду и упал. Вот те на!
14:38
Айртон
А хде фанаты Бабикова?)) Усё, испарились?))
14:36
PallMall
Классные у него колеса!
14:35
Айртон
На классе.)) Браво, Мартен!)) Даже не напрягался.))
14:29