Мартен Фуркад выиграл спринт в Поклюке, Антон Шипулин - третий

Лидер общего зачета Кубка мира Мартен Фуркад впервые в карьере выиграл гонку в Поклюке. В пятницу ему не было равных в спринте. Француз без промахов прошел оба огневых рубежа, показав в итоге результат 23.11,7. Россиянин Антон Шипулин пока занимает третье место, уступая 1,4 секунды норвежцу Йоханнесу Бе. Гонка еще продолжается.