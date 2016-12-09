14:21 | БИАТЛОН

Мартен Фуркад выиграл спринт в Поклюке, Антон Шипулин - третий

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Лидер общего зачета Кубка мира Мартен Фуркад впервые в карьере выиграл гонку в Поклюке. В пятницу ему не было равных в спринте. Француз без промахов прошел оба огневых рубежа, показав в итоге результат 23.11,7. Россиянин Антон Шипулин пока занимает третье место, уступая 1,4 секунды норвежцу Йоханнесу Бе. Гонка еще продолжается.

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КОММЕНТАРИИ (8)
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CanagliaVova

Перегорел Бабиков от перевозбуждения

15:36

327669

А Елисеев молодец с одним промахом........ладно смотрю на женщин сейчас СС будет первые места огребать

15:35

fonkom

Подбирается хорошая эстафета. И без Гараничева.

14:54

PallMall

Зато у нас прекрасно выступил Шипулин и Елисеев. Молодцы!

14:39

PallMall

Бабиков поймал звезду и упал. Вот те на!

14:38

Айртон

А хде фанаты Бабикова?)) Усё, испарились?))

14:36

PallMall

Классные у него колеса!

14:35

Айртон

На классе.)) Браво, Мартен!)) Даже не напрягался.))

14:29

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