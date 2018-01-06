Мартен Фуркад выиграл гонку преследования в Оберхофе, Шипулин - 12-й

Француз Мартен Фуркад стал победителем гонки преследования на этапе Кубка мира в Оберхофе. Он преодолел дистанцию с одним промахом.

Следом за Фуркадом расположились норвежцы Йоханнес Бе, Тарьей Бе и Эмиль Хегле Свендсен.

Лучшим из россиян стал Антон Шипулин, финишировавший на 12-й позиции.

Напомним, Фуркад также выиграл спринт в пятницу. Всего на его счету 4 победы в этом сезоне.

Оберхоф (Германия)

Кубок мира

Мужчины

Гонка преследования

12,5 км

1. М. Фуркад (Франция) - 32.23,6 (1 шт. круг)

2. Й. Бе (Норвегия) - отставание 6,3 (3)

3. Т. Бе (Норвегия) - 30,9 (0)

4. Свендсен (Норвегия) - 1.04,7 (1)

5. Пидручный (Украина) - 1.16,2 (1)

6. Хофер (Италия) - 1.21,6 (2)

12. ШИПУЛИН (Россия) - 1.43,1 (1)

18. ЛОГИНОВ (Россия) - 2.06,4 (3)

26. Мат. ЕЛИСЕЕВ (Россия) - 3.11,6 (3)

28. ВОЛКОВ (Россия) - 3.15,7 (0)

45. ЦВЕТКОВ (Россия) - 4.23,7 (1)

55. БАБИКОВ (Россия) - 5.35,9 (6)