Мартен Фуркад выиграл гонку преследования в Оберхофе, Шипулин - 12-й

Француз Мартен Фуркад стал победителем гонки преследования на этапе Кубка мира в Оберхофе. Он преодолел дистанцию с одним промахом.
Следом за Фуркадом расположились норвежцы Йоханнес Бе, Тарьей Бе и Эмиль Хегле Свендсен.
Лучшим из россиян стал Антон Шипулин, финишировавший на 12-й позиции.
Напомним, Фуркад также выиграл спринт в пятницу. Всего на его счету 4 победы в этом сезоне.
Оберхоф (Германия)
Кубок мира
Мужчины
Гонка преследования
12,5 км
1. М. Фуркад (Франция) - 32.23,6 (1 шт. круг)
2. Й. Бе (Норвегия) - отставание 6,3 (3)
3. Т. Бе (Норвегия) - 30,9 (0)
4. Свендсен (Норвегия) - 1.04,7 (1)
5. Пидручный (Украина) - 1.16,2 (1)
6. Хофер (Италия) - 1.21,6 (2)
12. ШИПУЛИН (Россия) - 1.43,1 (1)
18. ЛОГИНОВ (Россия) - 2.06,4 (3)
26. Мат. ЕЛИСЕЕВ (Россия) - 3.11,6 (3)
28. ВОЛКОВ (Россия) - 3.15,7 (0)
45. ЦВЕТКОВ (Россия) - 4.23,7 (1)
55. БАБИКОВ (Россия) - 5.35,9 (6)
ALEKS49
А где-же искрометные Антошкины интервью. Он их после попадания даже в цветы по 10 штук вываливает. Пусть расскажет как будет за БХГ сражаться. Может сестре усы прилепить и с мужиками пустить . Толку больше будет.
20:00 6 января
Платошкин Андрей
кузя23 Тут даже не индивидуалка поможет. Для России удвоенные цветы!! Для нас надо за 12 место медали давать!!! Расширяем подиум.
19:38 6 января
samsam
slovogospoda Ты еще про красоту бега Шипулина напиши. Что он лучший в этом компоненте. Ну или там как на стрельбище встает или ложится. Придумай еще пару критериев где Шипулин лучший. Это модно у неудачников.
18:33 6 января
samsam
slovogospoda Фуркад приехал первым. А Шипуллин 12-м. Ты не понимаешь этой разницы? Еще раз объясню: главное занятое место в гонке. А все остальное в расчет не принимается. И не оценивается. И за все остальное медали не даются. Теперь понял?
18:31 6 января
кузя23
slovogospoda_Я тебе чисто тактически и говорю. Волкову даже для цветов мало отстрелять на ноль самому,нужно чтобы и все остальные промахнулись. А хотя бы один промах Волкова отбросит его в третий десяток.
18:11 6 января
slovogospoda
кузя23 Даже если в индивидуалке ВСЕ промажут хотя бы по разу,а Леша ни разу, то его все равно ходом догонят. Его максимум при абсолютно точной стрельбе это цветы.Увы./....Я рассуждаю чисто тактически!!!..Можно угробить всех например на индивидуалке на Олимпиаде..Где у нас снайперов кроме Волкова и Шипулина нет..Либо поставить Волкова и Шипулина, а остальных оставить на другие старты..(Тем более что Волков Масс-старты не побежит точно).
18:03 6 января
slovogospoda
samsam slovogospoda и на 11 мест в гонке. Считается только место в гонке. А скорость бега или там стрельбы - второстепенные показатели. А по главному - Шупуллин снова среди середняков./....Кхмм...это гонка преследования Как ты там главный показатель определишь. Шипулин например как отставал на минуту 43 от Фуркада так и приехал...Будем считать что Фуркад г.но???
17:58 6 января
кузя23
slovogospoda кузя23 slovogospoda Волков один из трех которые ни разу не промазали..Судя по-всему он реальный претендент на индивидуалку (я в смысле гонка такая есть).. 17:44_Это сарказм?.../...Почему нет...У нас в сборной наверное кроме Шипулина никто лучше не стреляет..Но мое мнение Шипулину лучше индивидуалку не бежать а подготовится сразу к Масс-старту.. 17:52_Недавно что ли за биатлоном наблюдаешь?Абсолютно всем известно, что Волков достаточно хороший стрелок, но ходок на лыжах. Не бегун,а ходок. Даже если в индивидуалке ВСЕ промажут хотя бы по разу,а Леша ни разу, то его все равно ходом догонят. Его максимум при абсолютно точной стрельбе это цветы.Увы.
17:56 6 января
slovogospoda
кузя23 slovogospoda Волков один из трех которые ни разу не промазали..Судя по-всему он реальный претендент на индивидуалку (я в смысле гонка такая есть).. 17:44_Это сарказм?.../...Почему нет...У нас в сборной наверное кроме Шипулина никто лучше не стреляет..Но мое мнение Шипулину лучше индивидуалку не бежать а подготовится сразу к Масс-старту..
17:52 6 января
samsam
slovogospoda и на 11 мест в гонке. Считается только место в гонке. А скорость бега или там стрельбы - второстепенные показатели. А по главному - Шупуллин снова среди середняков.
17:49 6 января
кузя23
slovogospoda Волков один из трех которые ни разу не промазали..Судя по-всему он реальный претендент на индивидуалку (я в смысле гонка такая есть).. 17:44_Это сарказм?
17:48 6 января
slovogospoda
ALEKS49 Как то незаметно Шипулька-болтунишка в середнячка превратился. Уже комментаторы переживают, что он в десятку не попал. /....Не сказал бы что середняк...На одну секунду от Тарьей Бё отстал..по скорости.
17:47 6 января
slovogospoda
Волков один из трех которые ни разу не промазали..Судя по-всему он реальный претендент на индивидуалку (я в смысле гонка такая есть)..
17:44 6 января
Да здравствуют О.И.-18 без рсфср
ПЯТАЯ!!!! ПЯТАЯ БЕЗМЕДАЛЬНАЯ!!!!!! ДО НОВОГО ПОЗОРА ОСТАЛОСЬ всего ТРИНАДЦАТЬ!!!! ГОНОК!!!!!!!
17:43 6 января
ALEKS49
Как то незаметно Шипулька-болтунишка в середнячка превратился. Уже комментаторы переживают, что он в десятку не попал.
17:43 6 января
Slim Taller
Фуркад на классе:) К Олимпиаде свои 20 процентов доберёт.
17:39 6 января
NF
Уже давно можно не смотреть статьи и результаты, просто отметить, что к 1904657...-му позору прибавился очередной позор. Какой следующий ход у "биатлонщиков"? Норвежцы увели у Фуркада тренера, теперь и мы уведем тренера у Норвегии? Боюсь только, что француз миллиард у.е. в год запросит, а Медведев же сказал, что денег нет...
17:38 6 января
Бней Иегуда
Виват, Король, виват!)) Виват, Мартен!)) Повеселил от души!)) Братьям зачёт!) Допинг-тим тоже, бгг!))
17:36 6 января
shpasic
надо у Кузьминой спросить, куда пропал антошкин Дюшес!
17:36 6 января