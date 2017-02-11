18:47 11 февраля | БИАТЛОН

Мартен Фуркад: "Увидел лежащего Свендсена, но решил не мешать врачам"

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Француз Мартен Фуркад выразил обеспокоенность по поводу состояния здоровья норвежца Эмиля Хегле Свендсена, которому стало плохо после финиша спринта на чемпионате мира в Хохфильцене. Фуркад почеркнул, что не стал создавать толкучку вокруг упавшего Свендсена, увидев, что к нему на помощь идут врачи.

– Я увидел, что вокруг лежащего Свендсена было много людей, – цитирует VG Фуркада. – В этой ситуации лучше было уйти и не мешать, освободить пространство. Я же не врач. Свяжусь со Свендсеном сегодня вечером, узнаю, все ли с ним в порядке.

 

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КОММЕНТАРИИ (8)
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TomCats

Позвоню, узнаю от чего же укольчик от астмы не подействовал! Мартышка двуликая мелкая душонка, писать гадости, толкать, подрезать человека который "своё отсидел" и фактически чист и "интересоваться здоровьем" того, который заведомо употребляет допинг.

22:31 11 февраля

TomCats

Фуркад - я стоял над несчастным Кеглем и думал, пристрелить его или нет, но затем решил, не мешать врачам.

22:28 11 февраля

shu111

передоз?

22:05 11 февраля

честный человечишко

Показушник...

21:09 11 февраля

Один человек

Эмиль в декабре Всем, сказал, что как принимал средства по борьбе с симптомами астмы так и будет принимать.-----------------Как жрал допинг, так и будет жрать дальше. Он же не русский, ему можно.

21:09 11 февраля

KhSL

Фуркад и здесь отметился...

19:21 11 февраля

гарри

199 Пережрал допинга, и ведь никто не усомнится, что он чистый, прямо прозрачный. 18:58 _________________________________ Что значит допинга? Эмиль в декабре Всем, сказал, что как принимал средства по борьбе с симптомами астмы так и будет принимать. Это ТИ. Ему можно. Ему можно (не дай бог) сегодня умереть, это его выбор.

19:18 11 февраля

199

Пережрал допинга, и ведь никто не усомнится, что он чистый, прямо прозрачный.

18:58 11 февраля

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Материалы других СМИ