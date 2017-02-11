Мартен Фуркад: "Увидел лежащего Свендсена, но решил не мешать врачам"

Француз Мартен Фуркад выразил обеспокоенность по поводу состояния здоровья норвежца Эмиля Хегле Свендсена, которому стало плохо после финиша спринта на чемпионате мира в Хохфильцене. Фуркад почеркнул, что не стал создавать толкучку вокруг упавшего Свендсена, увидев, что к нему на помощь идут врачи.

– Я увидел, что вокруг лежащего Свендсена было много людей, – цитирует VG Фуркада. – В этой ситуации лучше было уйти и не мешать, освободить пространство. Я же не врач. Свяжусь со Свендсеном сегодня вечером, узнаю, все ли с ним в порядке.