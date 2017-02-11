Мартен Фуркад: "Увидел лежащего Свендсена, но решил не мешать врачам"

Француз Мартен Фуркад выразил обеспокоенность по поводу состояния здоровья норвежца Эмиля Хегле Свендсена, которому стало плохо после финиша спринта на чемпионате мира в Хохфильцене. Фуркад почеркнул, что не стал создавать толкучку вокруг упавшего Свендсена, увидев, что к нему на помощь идут врачи.
– Я увидел, что вокруг лежащего Свендсена было много людей, – цитирует VG Фуркада. – В этой ситуации лучше было уйти и не мешать, освободить пространство. Я же не врач. Свяжусь со Свендсеном сегодня вечером, узнаю, все ли с ним в порядке.
TomCats
Позвоню, узнаю от чего же укольчик от астмы не подействовал! Мартышка двуликая мелкая душонка, писать гадости, толкать, подрезать человека который "своё отсидел" и фактически чист и "интересоваться здоровьем" того, который заведомо употребляет допинг.
22:31 11 февраля
TomCats
Фуркад - я стоял над несчастным Кеглем и думал, пристрелить его или нет, но затем решил, не мешать врачам.
22:28 11 февраля
shu111
передоз?
22:05 11 февраля
честный человечишко
Показушник...
21:09 11 февраля
Один человек
Эмиль в декабре Всем, сказал, что как принимал средства по борьбе с симптомами астмы так и будет принимать.-----------------Как жрал допинг, так и будет жрать дальше. Он же не русский, ему можно.
21:09 11 февраля
KhSL
Фуркад и здесь отметился...
19:21 11 февраля
гарри
199 Пережрал допинга, и ведь никто не усомнится, что он чистый, прямо прозрачный. 18:58 _________________________________ Что значит допинга? Эмиль в декабре Всем, сказал, что как принимал средства по борьбе с симптомами астмы так и будет принимать. Это ТИ. Ему можно. Ему можно (не дай бог) сегодня умереть, это его выбор.
19:18 11 февраля
199
Пережрал допинга, и ведь никто не усомнится, что он чистый, прямо прозрачный.
18:58 11 февраля