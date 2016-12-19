Мартен Фуркад: "Уважаю россиян и хочу приехать на этап Кубка мира в Тюмень"

Французский биатлонист Мартен Фуркад подчеркнул, что уважает Россию и хочет участвовать в этапе Кубка мира в Тюмени. Ранее он призвал всех бойкотировать соревнования, если виновные спортсмены сборной России не понесут наказания за нарушение антидопинговых правил. На прошлой неделе Международный союз биатлонистов получил от Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) список с именами попавших под подозрение российских биатлонистов. Позже Фуркад обратился к российским болельщикам и пояснил свою позицию.

– Не могу решать за других, – приводит "Матч ТВ" слова Фуркада. – Если кто-то меня ненавидит, это его право, но тем самым он придает мне много сил. Те русские, которые меня не любят, совершают большую ошибку, потому что я очень люблю Россию и уважаю ваших спортсменов. Не верите? Спросите Антона Шипулина, мы тесно общаемся, обмениваемся опытом, и меня сильно огорчает вся эта шумиха. Тем более, пока нет никаких доказательств.

Я очень хочу приехать в Тюмень в марте, чтобы показать, насколько велико мое уважение к русским. Но есть только одна причина, по которой я буду бойкотировать соревнования, и вы ее знаете. Но я очень хочу приехать в Тюмень. Если там что-то найдут, я хочу веских доказательств. Говорят, есть переписка. Да, но я хочу быть уверен, что эта переписка велась между надежными людьми. Сейчас достаточно технологий, чтобы установить: реальная это переписка или подделка.

Я не хочу коллективной ответственности, хочу видеть ваших атлетов на следующей Олимпиаде. И даже при таком количестве допинговых дел я уверен, что большинство атлетов никогда ничего не употребляли. Слишком сильно уважаю спортсменов, чтобы допустить такую казнь. Если бы моя команда была не чиста и мне бы за компанию запретили выступать, это было бы ужасно. Да, я гоняюсь за страну, но я не целая страна.