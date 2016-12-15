Мартен Фуркад: "Удивлен, что обогнал Шипулина"

Французский биатлонист Мартен Фуркад выиграл спринтерскую гонку на этапе Кубка мира в Нове-Место и был удивлен, что смог на финише опередить россиянина Антона Шипулина, которого считает быстрым спортсменом. Фуркад допустил один промах на двух огневых рубежах и опередил на финише Шипулина на 1,6 секунды. Итоговое время француза – 23.48,0.

– Начал последний круг в полную силу, однако на половине пути понял, что их может не хватить, – сказал Фуркад в эфире "Матч-ТВ". – Когда мне сказали, что я обогнал Шипулина на две секунды, я был очень удивлен. Рад, что смог победить, ведь Антон всегда замечательно бежит на финише. Во всех гонках этого сезона я был на подиуме. Может быть, пришла пора отдохнуть.

Трансляция спринтерской гонки