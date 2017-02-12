Мартен Фуркад: "У побед все тот же вкус"

Француз Мартен Фуркад остался доволен победой в гонке преследования на чемпионате мира в Хохфильцене. Он стартовал третьим, но одержал уверенную победу, допустив всего один промах.

– Это красивая медаль, красивый титул, – цитирует L’Equipe Фуркада. – Мне посчастливилось и раньше выигрывать чемпионаты мира, но всякий раз у победы тот же самый вкус, та же самая радость после нее. Это был удивительный день. Атмосфера на стадионе потрясающая. Приехало много французов, они поддерживают меня. Приятно ощущать поддержку.