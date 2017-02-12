Мартен Фуркад: "У побед все тот же вкус"

Француз Мартен Фуркад остался доволен победой в гонке преследования на чемпионате мира в Хохфильцене. Он стартовал третьим, но одержал уверенную победу, допустив всего один промах.
– Это красивая медаль, красивый титул, – цитирует L’Equipe Фуркада. – Мне посчастливилось и раньше выигрывать чемпионаты мира, но всякий раз у победы тот же самый вкус, та же самая радость после нее. Это был удивительный день. Атмосфера на стадионе потрясающая. Приехало много французов, они поддерживают меня. Приятно ощущать поддержку.
shu111
Вкус ЭПО.
18:33