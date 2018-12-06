Мартен Фуркад: "Только утром понял, что поздний старт - это худшее решение, которое я мог принять"

Победитель индивидуальной гонки на первом этапе Кубка мира в Поклюке Мартен Фуркад признался, что ошибся с выбором стартового номера. Он отправился в гонку девятом десятке спортсменов, поэтому по ходу дистанции испытывал проблемы, но выиграл с 4-секундным отрывом без единого промаха.

– Мы ждали, что ночью выпадет снег, как минимум пять сантиметров, – цитирует официальный сайт IBU Фуркада. – Поэтому я выбрал поздний старт. Когда же пришел на стадион утром, увидел, что прошел ледяной дождь. И сразу понял, что я принял худшее решение из возможных.