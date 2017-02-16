Мартен Фуркад сравнил индивидуальную гонку с тренировкой

Француз Мартен Фуркад отметил, что воспринимает индивидуальную гонку как некую тренировку. На чемпионате мира в Хохфильцене мужская индивидуальная гонка стартует сегодня в 16.30 по московскому времени.

– Эта гонка мне нравится, потому что это борьба с самим собой, – цитирует SkiChrono Фуркада. – Ты сам все контролируешь в этой гонке: свой темп, свою стрельбу. На самом деле, в таком режиме работать приходится только на тренировках. И тренировочные навыки нужно применять в гонке. Мои летние занятия мне пригодятся. Когда я тренируюсь, стараюсь показывать максимум. Это, по сути, и есть индивидуальная гонка.