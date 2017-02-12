Мартен Фуркад: "Согласен быть свиньей. Главное — мы с Шипулиным быстро все выяснили"

Француз Мартен Фуркад выразил удовлетворение по поводу нормализации отношений с Антоном Шипулиным. Между спортсменами возник конфликт после смешанной эстафеты, но после спринта они пожали друг другу руки.

– Все, что я говорил о допинге, наслоилось на произошедшее во время гонки, – заявил Фуркад. – Повторю: Логинова я специально не толкал, – заявил в эфире "Матч ТВ" Фуркад. – Даже несмотря на то, что он не мой лучший друг, и все это знают.

Больше всего меня расстроил конфликт с Антоном Шипулиным. У нас всегда были хорошие отношения, и в первую очередь я хотел их сохранить. Русские болельщики, конечно, написали мне кучу гадостей, но это все ерунда. Я даже свиньей согласен быть. Слова поддержки я ведь тоже получал. Это своего рода игра. Самое главное для меня – что мы с Антоном начали переписку и быстро все выяснили. Я знаю, что он думает обо мне, а он знает, что я думаю о нем. Меня заботит только это.