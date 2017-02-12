Мартен Фуркад: "Согласен быть свиньей. Главное — мы с Шипулиным быстро все выяснили"

Француз Мартен Фуркад выразил удовлетворение по поводу нормализации отношений с Антоном Шипулиным. Между спортсменами возник конфликт после смешанной эстафеты, но после спринта они пожали друг другу руки.
– Все, что я говорил о допинге, наслоилось на произошедшее во время гонки, – заявил Фуркад. – Повторю: Логинова я специально не толкал, – заявил в эфире "Матч ТВ" Фуркад. – Даже несмотря на то, что он не мой лучший друг, и все это знают.
Больше всего меня расстроил конфликт с Антоном Шипулиным. У нас всегда были хорошие отношения, и в первую очередь я хотел их сохранить. Русские болельщики, конечно, написали мне кучу гадостей, но это все ерунда. Я даже свиньей согласен быть. Слова поддержки я ведь тоже получал. Это своего рода игра. Самое главное для меня – что мы с Антоном начали переписку и быстро все выяснили. Я знаю, что он думает обо мне, а он знает, что я думаю о нем. Меня заботит только это.
Е.Л.
Солгал Фуркад, конечно. Но хотя бы примирился с самим собой. Многого он не понимает, и не факт, что когда-нибудь поймёт. Рукопожатие состоялось только для Фуркада и чиновников биатлона. Осадок на душе у наших ребят остался
18:23
Излучение Промкооперации и Пищев
Еще и признал, что за Спартак болеет))
17:37
Излучение Промкооперации и Пищев
Вот как так, за 10 лет никого не толкал, никто не падал, а тут упал именно тот человек, о котором Мартен высказался... Все понятно... для великого мелочь, но осадок, конечно, есть...
17:37
mayornataly
Ещё и лгун...
17:14
Долго наблюдал за идиотами на эт
Свинья так свинья
17:09