16:51 | БИАТЛОН

Мартен Фуркад: "Согласен быть свиньей. Главное — мы с Шипулиным быстро все выяснили"

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Француз Мартен Фуркад выразил удовлетворение по поводу нормализации отношений с Антоном Шипулиным. Между спортсменами возник конфликт после смешанной эстафеты, но после спринта они пожали друг другу руки.

– Все, что я говорил о допинге, наслоилось на произошедшее во время гонки, – заявил Фуркад. – Повторю: Логинова я специально не толкал, – заявил в эфире "Матч ТВ" Фуркад. – Даже несмотря на то, что он не мой лучший друг, и все это знают.

Больше всего меня расстроил конфликт с Антоном Шипулиным. У нас всегда были хорошие отношения, и в первую очередь я хотел их сохранить. Русские болельщики, конечно, написали мне кучу гадостей, но это все ерунда. Я даже свиньей согласен быть. Слова поддержки я ведь тоже получал. Это своего рода игра. Самое главное для меня – что мы с Антоном начали переписку и быстро все выяснили. Я знаю, что он думает обо мне, а он знает, что я думаю о нем. Меня заботит только это.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Е.Л.

Солгал Фуркад, конечно. Но хотя бы примирился с самим собой. Многого он не понимает, и не факт, что когда-нибудь поймёт. Рукопожатие состоялось только для Фуркада и чиновников биатлона. Осадок на душе у наших ребят остался

18:23

Излучение Промкооперации и Пищев

Еще и признал, что за Спартак болеет))

17:37

Излучение Промкооперации и Пищев

Вот как так, за 10 лет никого не толкал, никто не падал, а тут упал именно тот человек, о котором Мартен высказался... Все понятно... для великого мелочь, но осадок, конечно, есть...

17:37

mayornataly

Ещё и лгун...

17:14

Долго наблюдал за идиотами на эт

Свинья так свинья

17:09

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