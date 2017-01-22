Мартен Фуркад: "Слишком много ошибок на последней стрельбе"

Француз Мартен Фуркад посетовал на ошибки во время масс-старта на этапе Кубка мира в Антерсельве. Он показал только пятый результат.
– Слишком много ошибок на последней стрельбе, – цитирует AFP Фуркада. – Со своей нынешней формой я мог бы бороться за подиум. А с двумя ошибками на последней стрельбе это невозможно. Так что я не слишком доволен собой. Постараюсь перестроиться, чтобы лучше справляться с этим на чемпионате мира.
болото
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mikeV
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