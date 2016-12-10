Мартен Фуркад: "Шипулин попросил меня помочь на трассе, но я очень устал"

Победитель гонки преследования на этапе Кубка мира в Поклюке Мартен Фуркад подчеркнул, что не смог помочь Антону Шипулин, когда россиянин догнал его. Несмотря на это, биатлонисты затем смогли сработаться, чтобы не подпустить близко Эмиля Хегле Свендсена. В итоге норвежец финишировал вторым, а Шипулин - третьим.

- У нас с Антоном получилось очень интересное противостояние, почти всю гонку мы провели вровень, - приводит пресс-служба IBU слова Фуркада. - Когда он догнал меня, то попросил помочь на трассе. Но я на тот момент слишком устал и не смог этого сделать. И все же потом мы вели друг друга. Это было очень важно, потому что рядом был Эмиль. Это было умное решение. На огневом рубеже Антон стрелял быстрее, поэтому мне пришлось выйти из своего темпа, чтобы не отстать. Очень тяжелая гонка.