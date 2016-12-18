23:27 18 декабря | БИАТЛОН

Мартен Фуркад рассказал о прошедшем месяце с помощью эмодзи

0
0
0

Лидер общего зачета Кубка мира-2016/17 Мартен Фуркад подвел в своем твиттере итоги стартовой части сезона с помощью эмодзи (специальных пиктограмм). В декабре на трех этапах Кубка мира он одержал девять побед в десяти гонках и занял третье место еще в одной. 

К значкам кубка и одной медали он добавил изображения самолета (частые перелеты), снежинки (зима), лыж и мишени, а завершил все значками самолета, новогодней елки и семьи, с которой, очевидно, отметит грядущие праздники.

0
0
0
Материалы REN-TV

Сбитые "Гелендвагеном" в Москве близнецы оказались детьми сотрудников...

Ярмольник и Фоменко в Латвии заявили, что россияне "вульгарные и дикие...

Смертный полк Бильжо...

Трупоеды истории...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ