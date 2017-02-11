Мартен Фуркад: "Понимаю, что порой мои слова могут наделать шума, но я так устроен"

Француз Мартен Фуркад осознает, что некоторые его слова могут иметь большой резонанс, но он не может молчать. 28-летний биатлонист во время смешанной эстафеты на чемпионате мира в Хохфильцене "подрезал" россиянина Александра Логинова и бурно отреагировал на свою победу на финише. Во время награждения он ушел с пьедестала почета после того как россияне не пожали ему руку. Кроме того, перепалка между спортсменами продолжилась и на пресс-конференции.

- Иногда я понимаю, что мои слова могут наделать много шума, но я не могу ничего с собой поделать, - цитирует L'Equipe Фуркада. - Потому что все слова идут от сердца. Я так устроен. Хочу, чтобы мой спорт был чист, поэтому не намерен отрекаться от сказанного.