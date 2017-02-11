Мартен Фуркад: "Понимаю, что порой мои слова могут наделать шума, но я так устроен"

Француз Мартен Фуркад осознает, что некоторые его слова могут иметь большой резонанс, но он не может молчать. 28-летний биатлонист во время смешанной эстафеты на чемпионате мира в Хохфильцене "подрезал" россиянина Александра Логинова и бурно отреагировал на свою победу на финише. Во время награждения он ушел с пьедестала почета после того как россияне не пожали ему руку. Кроме того, перепалка между спортсменами продолжилась и на пресс-конференции.
- Иногда я понимаю, что мои слова могут наделать много шума, но я не могу ничего с собой поделать, - цитирует L'Equipe Фуркада. - Потому что все слова идут от сердца. Я так устроен. Хочу, чтобы мой спорт был чист, поэтому не намерен отрекаться от сказанного.
Буква Ё
Фуркад - предатель России! Надеюсь, Трамп лишит его гражданства!
16:21
shu111
если в лужу не подливать воды - все лягушки передохнут
16:00
bond1951
дружи с головой и все будет ХОККЕЙ.....
15:18
nailsh78
я маленький ребенок и свинья - этим все сказано ))
15:00
EdVVard
Ф, д, у, р, а, к - из этих букв состоит фамилия французского биатлониста...
14:39
AlCapone
Кому как, а мне вспомнилось: "Дак ведь я - дитя природы, Пусть дурное, - но дитя!"
14:31
Bask71
Чтобы бороться за чистоту, самому надо быть чистым.
14:25
David_Tumanov
Ах, вот оно что... "Так устроен", значит... В таком случае, пускай не удивляется, если в скором времени ему прилетит в личико от одного из наших, и не факт, что биатлонистов, потому что так устроены мы.
14:19