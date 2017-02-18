Мартен Фуркад: "Отыграл часть отрыва Шипулина, и это сказалось на последнем круге"

Француз Мартен Фуркад признался, что испытывает смешанные чувства после второго места в эстафете на чемпионате мира в Хохфильцене. Сборная Франции уступила только России.

– На самом деле, это здорово, – цитирует AFP Фуркада. – Есть немного разочарования из-за отсутствия победы. Всегда же думаем о титуле. Но в последние годы в эстафете нам не очень везло. Так что нынешний результат обнадеживает. Это может означать, что на Олимпиаде Франция способна выступить успешно.

Что касается моего этапа, то Шипулин изначально имел гандикап в 20 секунд. Мне удалось отчасти его отыграть, что сказалось, конечно, на последнем круге. Вероятно, это был не лучший мой день. Я немного приболел перед гонкой, было что-то похожее на ринит. Усталость некоторая есть, но все не так драматично. Вчера меня болезнь беспокоила, а сегодня с утра уже не думал об этом.