Мартен Фуркад: "Очень обидно проигрывать так мало"

Биатлонист Мартен Фуркад после завершения масс-старта на этапе Кубка мира в Оберхофе отметил, что проиграл гонку из-за двух промахов на огневых рубежах. По его словам, обидно проигрывать на финише так мало. Француз уступил Симону Шемпу меньше секунды, а на фотофинише его опередил Эрик Лессер.

- Это была шикарная гонка, в которой мне пришлось бороться с соперниками, - приводит L’Equipe слова Фуркада. - У нас было сражение на финише. К сожалению, оно сложилось не в мою пользу. Проиграл масс-старт из-за двух своих промахов. Не могу сказать, что я сильно жалею. Но когда проигрываешь так мало, то это очень обидно.