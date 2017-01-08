16:38 | БИАТЛОН

Мартен Фуркад: "Очень обидно проигрывать так мало"

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Биатлонист Мартен Фуркад после завершения масс-старта на этапе Кубка мира в Оберхофе отметил, что проиграл гонку из-за двух промахов на огневых рубежах. По его словам, обидно проигрывать на финише так мало. Француз уступил Симону Шемпу меньше секунды, а на фотофинише его опередил Эрик Лессер.

- Это была шикарная гонка, в которой мне пришлось бороться с соперниками, - приводит L’Equipe слова Фуркада. - У нас было сражение на финише. К сожалению, оно сложилось не в мою пользу. Проиграл масс-старт из-за двух своих промахов. Не могу сказать, что я сильно жалею. Но когда проигрываешь так мало, то это очень обидно.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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maximalist

Не все коту масленица.

16:56

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