Мартен Фуркад объяснил, почему обратился к российским болельщикам

Французский биатлонист Мартен Фуркад объяснил, почему решил обратиться к российским болельщикам. Фуркад добавил, что не хочет кого-то учить.
– Меня могли неправильно понять, именно поэтому я дал комментарий российским болельщикам, – приводит слова Фуркада NRK. – У меня нет стремления нравиться всем, но хочу, чтобы мои мысли были всем понятны. У меня тоже есть слабости и не хочу никого учить или казаться важным. Для меня биатлон – это не бизнес, а гораздо большее.
Мартен Фуркад: "Если IBU не дисквалифицирует допингеров, предлагаю бойкотировать все турниры"
RW.irk
Слимани-----Проблема в том, что он не понимает ценность своих слов! Он икона нынешнего биатлона и должен осознавать, что к его, "всего лишь" собственному мнению, будут (к сожалению) прислушиваться больше чем к мнению какого бы то ни было другого биатлониста! Ему не нравится, что Логинов вернулся в спорт? Ок, только причём здесь соревнования в России?! Это как бы не Россия виновата в том, что существуют такие правила, когда уличённый в использовании допинга спортсмен отбывает дисквалификацию и продолжает карьеру! Более того, это даже не фишка биатлона. Так было, есть и, видимо, будет в спорте. Если он против этого, нет проблем, пускай борется с этим. Пусть устраивает бойкоты международным организациям, которые установили такие правила игры, а не российской команде и российским соревнованиям!
22:30 17 декабря
Слимани
человек не поленился, заморочился еще и перевести на русских, для особо тугих свои слова, а его продолжают поливать грязью за то, что высказал собственное мнение...вот школота тупая
21:59 17 декабря
bond1951
клоун на службе ее .........
21:51 17 декабря