Мартен Фуркад: "Оберхоф в своем лучшем проявлении!"

Французский биатлонист Мартен Фуркад отреагировал на погодные условия в Оберхофе во время мужской эстафеты. Спортсмены выступают при сильном тумане, из-за чего практически все используют дополнительные патроны и зарабатывают штрафные круги.

"Оберхоф в своем лучшем проявлении!" – написал в Твиттере Фуркад, который вместе с рядом других ведущих биатлонистов решил пропустить этот старт в воскресенье.

Оберхоф. Мужская эстафета. LIVE! //

Туман Оберхофа. В каких условиях стреляют участники мужской эстафеты