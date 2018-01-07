Мартен Фуркад: "Оберхоф в своем лучшем проявлении!"

Французский биатлонист Мартен Фуркад отреагировал на погодные условия в Оберхофе во время мужской эстафеты. Спортсмены выступают при сильном тумане, из-за чего практически все используют дополнительные патроны и зарабатывают штрафные круги.
"Оберхоф в своем лучшем проявлении!" – написал в Твиттере Фуркад, который вместе с рядом других ведущих биатлонистов решил пропустить этот старт в воскресенье.
Оберхоф. Мужская эстафета. LIVE! //
Туман Оберхофа. В каких условиях стреляют участники мужской эстафеты
Oberhof at his best!– Martin Fourcade (@martinfkde) 7 января 2018 г.