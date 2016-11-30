18:30 | БИАТЛОН

Мартен Фуркад: "Не вижу, за счет чего Шипулин может меня превзойти"

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Пятикратный обладатель Кубка мира Мартен Фуркад считает, что в нынешнем сезоне россиянин Антон Шипулин не будет конкурентом для него. Француз видит главную угрозу в немце Симоне Шемпе.

– Шемп мой самый главный соперник, – цитирует AFP Фуркада. – Он более надежен, более стабилен, чем норвежцы. Это жесткий конкурент. Что касается Йоханнеса Бе, то я не думаю, что он в числе главных соперников. Норвежцы меня не пугают. Я знаю свои сильные и слабые стороны. Полагаю, их недостатки очень велики, чтобы побеждать меня регулярно. Шипулин для меня подобен норвежцам. Возможно, я ошибаюсь, но не вижу, за счет чего он меня по ходу сезона сможет обойти.

Выступать лучше, чем в прошлых сезонах, очень сложно. Последние три-четыре года вышли для меня удачными. И каждый раз я думал, что предыдущий превзойти тяжело. И все же хочу выступить лучше, чем в прошлом сезоне.

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КОММЕНТАРИИ (6)
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нет желтухе!

это хорошо, что он так глаголит. Как правило, такие высказывания бумерангом возвращаются.

20:08

Don

Zlon, наивный дурачок, иди проспись, авось на мир трезвыми глазами взглянешь)))

19:40

Baalex

Я не биатлонист, Zlon!

19:33

Zlon

Немощные, конкурировать не могут и сразу все на допинг валят. Бревна в глазу то я и не заметил, да Baalex?

19:22

цска 19781978

Такого 3.14 не превзойти

18:57

Baalex

Конечно, старина Мартен уже вколол себе на сезон того же, что и Тереза... И теперь ему никто не страшен. Ничего мсье Фуркад, скоро и Вас разоблачат.

18:50

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