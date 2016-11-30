Мартен Фуркад: "Не вижу, за счет чего Шипулин может меня превзойти"

Пятикратный обладатель Кубка мира Мартен Фуркад считает, что в нынешнем сезоне россиянин Антон Шипулин не будет конкурентом для него. Француз видит главную угрозу в немце Симоне Шемпе.

– Шемп мой самый главный соперник, – цитирует AFP Фуркада. – Он более надежен, более стабилен, чем норвежцы. Это жесткий конкурент. Что касается Йоханнеса Бе, то я не думаю, что он в числе главных соперников. Норвежцы меня не пугают. Я знаю свои сильные и слабые стороны. Полагаю, их недостатки очень велики, чтобы побеждать меня регулярно. Шипулин для меня подобен норвежцам. Возможно, я ошибаюсь, но не вижу, за счет чего он меня по ходу сезона сможет обойти.

Выступать лучше, чем в прошлых сезонах, очень сложно. Последние три-четыре года вышли для меня удачными. И каждый раз я думал, что предыдущий превзойти тяжело. И все же хочу выступить лучше, чем в прошлом сезоне.