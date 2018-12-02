Мартен Фуркад: "Не могу сказать, кто сейчас сильнее: я или Йоханнес Бе"

Семикратный победитель Кубка мира Мартен Фуркад считает, что в нынешнем сезоне развернется упорная борьба между ним и норвежцем Йоханнесом Бе. По словам француза, в этом противостоянии сложно выделить фаворита.

– Я хорошо подготовился, но разница между мной и Йоханнесом настолько мала, что я не могу сегодня сказать, кто победит, – цитирует AFP Фуркада. – Йоханнеса уже не назовешь молодым. Конечно, он будет прогрессировать, будет работать над деталями. Но мы оба не так далеки от своего максимума. Все решат детали. Но могут быть сюрпризы от других спортсменов.