16:44 | БИАТЛОН

Мартен Фуркад: "Не буду бойкотировать Кубок мира в одиночку, я же не Лютер Кинг или Мандела"

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Французский биатлонист Мартен Фуркад заявил, что не будет в одиночку бойкотировать этапы Кубка мира и пообещал обсудить этот вопрос с остальными биатлонистами. Ранее француз выразил намерение бойкотировать турнир, если российский спортсменов, обвиняемых в употреблении допинга, накажут недостаточно сурово.

– Отмена этапа в Тюмени – это лишь пародия на борьбу с допингом, – цитирует Eurosport Фуркада. – Мы должны встретиться с другими биатлонистами в конце недели, чтобы обсудить все вопросы и разногласия. Я не собираюсь ничего бойкотировать в одиночку, жертвовать собой ради остальных – я ведь не Мартин Лютер Кинг или Нельсон Мандела, у меня нет такого призвания.

Мне просто хочется, чтобы IBU смелее выступала против проблемы допинга и принимала серьезные меры. Все спортсмены должны говорить вместе. Мне не хочется быть единственным борцом с допингом.

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Материалы REN-TV

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