Мартен Фуркад: "Начал играть с Шипулиным в свою любимую игру"

Француз Мартен Фуркад после смешанной эстафеты на чемпионате мира отметил, что доволен серебряной медалью. По его словам, бороться за золото было невозможно.
– Я рад этой серебряной медали. Была клссная борьба, – цитирует Фуркада nordicmag.info. – Учитывая штрафной круг, я доволен вторым местом. После стрельбы стало ясно, что бороться за золото уже невозможно. Поэтому я начал играть с Шипулиным в свою любимую игру. Это хорошее предзнаменование перед индивидуальными гонками.
Самый-самый русский !
А вообще русские сифилитики сегодня молодцы-утерлы нос норвежским астматикам !
21:51 9 февраля
Самый-самый русский !
Шипулька снова "не шмогла". Печалька...опять обшипулился...
21:44 9 февраля
shem00
А где-то в далекой Чечне Кадыров тоже решил поиграть в свою любимую игру. Спецрейс из Грозного уже на взлетке видимо, камуфляж австрийских березок пошит идеально и очень быстро. Скоро будет: раз-два-три - Фуркадушка соси...
21:42 9 февраля
Jean Reno
Антоша же лучший финишер. Так сказал сам Фуркад -)
21:40 9 февраля
adamantane'
клссная - а пропущена. Фуркад же - мизерабль.
21:10 9 февраля
Эугенио
Пакостный гаденыш)
21:02 9 февраля
Красно синий
Так что за любимая игра? Ни разу на финише не выигрывал! Просто сегодня спакостничал вот и победил.
20:13 9 февраля
SIZ170
перед финишной поляной нагло подрезал, побоявшись что проиграет в честной борьбе...... мерзавчик))))
19:55 9 февраля
джей
Поиграл в свою любимую игру - ПОДЛОСТЬ !!!!
19:48 9 февраля
кубань чемпион
Санитар леса Фуркад конечно крут. Сегодня в который раз показал, кто лучший в биатлоне. И шоу устроил, и результат отличный показал. 19:31 ___________________________________ "Санитар леса"? ты кто? Червяк или перегной?
19:35 9 февраля
Санитар леса
Фуркад конечно крут. Сегодня в который раз показал, кто лучший в биатлоне. И шоу устроил, и результат отличный показал.
19:31 9 февраля
max14195
Надо уметь проигрывать.
19:24 9 февраля