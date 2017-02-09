Мартен Фуркад: "Начал играть с Шипулиным в свою любимую игру"

Француз Мартен Фуркад после смешанной эстафеты на чемпионате мира отметил, что доволен серебряной медалью. По его словам, бороться за золото было невозможно.

– Я рад этой серебряной медали. Была клссная борьба, – цитирует Фуркада nordicmag.info. – Учитывая штрафной круг, я доволен вторым местом. После стрельбы стало ясно, что бороться за золото уже невозможно. Поэтому я начал играть с Шипулиным в свою любимую игру. Это хорошее предзнаменование перед индивидуальными гонками.