19:18 9 февраля | БИАТЛОН

Мартен Фуркад: "Начал играть с Шипулиным в свою любимую игру"

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Француз Мартен Фуркад после смешанной эстафеты на чемпионате мира отметил, что доволен серебряной медалью. По его словам, бороться за золото было невозможно.

– Я рад этой серебряной медали. Была клссная борьба, – цитирует Фуркада nordicmag.info. – Учитывая штрафной круг, я доволен вторым местом. После стрельбы стало ясно, что бороться за золото уже невозможно. Поэтому я начал играть с Шипулиным в свою любимую игру. Это хорошее предзнаменование перед индивидуальными гонками.

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КОММЕНТАРИИ (12)
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Самый-самый русский !

А вообще русские сифилитики сегодня молодцы-утерлы нос норвежским астматикам !

21:51 9 февраля

Самый-самый русский !

Шипулька снова "не шмогла". Печалька...опять обшипулился...

21:44 9 февраля

shem00

А где-то в далекой Чечне Кадыров тоже решил поиграть в свою любимую игру. Спецрейс из Грозного уже на взлетке видимо, камуфляж австрийских березок пошит идеально и очень быстро. Скоро будет: раз-два-три - Фуркадушка соси...

21:42 9 февраля

Jean Reno

Антоша же лучший финишер. Так сказал сам Фуркад -)

21:40 9 февраля

adamantane'

клссная - а пропущена. Фуркад же - мизерабль.

21:10 9 февраля

Эугенио

Пакостный гаденыш)

21:02 9 февраля

Красно синий

Так что за любимая игра? Ни разу на финише не выигрывал! Просто сегодня спакостничал вот и победил.

20:13 9 февраля

SIZ170

перед финишной поляной нагло подрезал, побоявшись что проиграет в честной борьбе...... мерзавчик))))

19:55 9 февраля

джей

Поиграл в свою любимую игру - ПОДЛОСТЬ !!!!

19:48 9 февраля

кубань чемпион

Санитар леса Фуркад конечно крут. Сегодня в который раз показал, кто лучший в биатлоне. И шоу устроил, и результат отличный показал. 19:31 ___________________________________ "Санитар леса"? ты кто? Червяк или перегной?

19:35 9 февраля

Санитар леса

Фуркад конечно крут. Сегодня в который раз показал, кто лучший в биатлоне. И шоу устроил, и результат отличный показал.

19:31 9 февраля

max14195

Надо уметь проигрывать.

19:24 9 февраля

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