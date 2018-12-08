Мартен Фуркад может пропустить гонку преследования в Поклюке

Главный тренер сборной Франции по биатлону Венсан Виттоз не уверен, что Мартен Фуркад примет участие в гонке преследования на этапе Кубка мира в словенской Поклюке. Он стал 24-м в спринте и пропускает тренировку команды.

– Когда мы уезжали на тренировку, он проснулся, – цитирует L’Equipe Виттоза. – Он планировал отдохнуть в отеле. Посмотрит телевизор, немного проветрится. Ему нужно накопить силы. Не знаем, выступит ли он в гонке преследования. Будем решать перед гонкой. Это контактная гонка, в которой очень важна стрельба. Он сможет лучше оценить свои силы. Но мы не должны спешить. Ситуация несколько необычная, потому что Фуркад привык быть на высоте. Мы делаем все, чтобы вернуться к этому состоянию. Не нужно забывать, что после индивидуальной гонки он был на вершине подиума. А это лишь небольшая заминка.