Мартен Фуркад: "Моя позиция никогда не была нацелена против России или биатлона в целом"

Француз Мартен Фуркад объяснил недоразумением конфликт, который произошел между ним и россиянами Антоном Шипулиным и Александром Логиновым после смешанной эстафеты. Шипулин и Логинов не стали во время награждения пожимать руку Фуркаду, а тот в знак протеста покинул пьедестал, на который был возвращен президентом IBU Андерсом Бессебергом. Уже после спринта Фуркад и Шипулин пожали друг другу руки.
– Я был разочарован реакцией Шипулина после смешанной эстафеты, – цитирует L’Equipe Фуркада. – Возникло недоразумение между нами и другими биатлонистами. Как-то смешались мои слова о допинге, которые я говорил раньше, с борьбой, которую мы вели на трассе с российской командой. Это была честная борьба за медаль. Жаль, что все смешалось, возникла путаница, и она привела к тому, что русские не пожали мне руку.
Да, я немного импульсивен, да, я был расстроен, был разочарован, поэтому покинул пьедестал. Жаль, что все это смешалось, в том числе моя позиция по допингу, которая никогда не была нацелена против России или биатлона в целом. Я уже не раз говорил о позиции по допингу. Мы все это обсудили с Антоном. Я сказал ему, что думаю. Он сказал мне. И все. У нас хорошие отношения.
Буква Ё
Slim Taller, полностью согласен! Я считаю, Трамп должен вмешаться и наказать Фуркада за такое отношение к русской национальной идее! Вперед, Трамп, вперед, Россия!
22:54 11 февраля
EnVAnjS
Не Бессебергом а тренером французов
22:40 11 февраля
Slim Taller
Позиция Фуркада направлена против допинга.Но допинг и Россия - это одно целое.Как раньше,"мы говорим партия - подразумеваем Ленин".Следовательно,Фуркад против России.
22:24 11 февраля
Реалист!
Если Мартын и дальше будет языком молоть, то останется без золота на ЧМ.
22:10 11 февраля
кубань чемпион
"Жабi подпрIг" где то мы это слышали))))))))))))))))))
21:38 11 февраля
CanagliaVova
Молодец, Мартен! Этих моченосцев только давление извне может смести, ибо внутри тухляк
21:31 11 февраля