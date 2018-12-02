Мартен Фуркад: "Мои цели неизменны - победы на чемпионате мира и в общем зачете Кубка мира"

Семикратный победитель Кубка мира Мартен Фуркад отметил, что не утратил мотивацию в нынешнем сезоне. Француз рассчитывает снова выиграть Кубок мира и удачно выступить на чемпионате мира.

– Я уже все выигрывал, поэтому трудно что-то изменить, – цитирует AFP Фуркада. – Но я сражаюсь для того, чтобы выигрывать в каждой гонке. Моя цель – победы на чемпионате мира и в общем зачете Кубка мира. Эти цели остаются неизменными. Я буду использовать все свое желание и весь свой опыт.

Сейчас испытываю новые ощущения после смены тренера. Отношения немного другие, другой подход к работе над стрельбой. Это позволяет восполнить пробелы, которые могли быть ранее. Стараюсь сочетать все подходы для максимальной пользы