Мартен Фуркад: "Могу быть разочарован только собственной работой"

Француз Мартен Фуркад отметил, что у него остались неоднозначные впечатления от спринта на чемпионате мира в Хохфильцене. Он финишировал третьим, допустив два промаха.

– Я разочарован, конечно, потому что мог быть выше. Но разочарован могу быть только собственной работой, – цитирует L’Equipe Фуркада. – Однако есть и удовлетворение, поскольку я взял медаль, несмотря на ошибки. И у меня неплохие позиции для атаки в гонке преследования. Хотя добиться успеха будет сложно. Йоханнес Бе и Бенедикт Долль имеют хорошее преимущество. Но мне нравится такой вызов. Буду мотивировать себя этим.

На лыжне чувствовал себя хорошо в целом. Сразу после финиша было не очень комфортно, но я быстро восстановился. Хотя есть странное ощущение, что на трассе приходилось прикладывать большие усилия, чем обычно. Пришлось стиснуть зубы, потерпеть, и оно того стоило.