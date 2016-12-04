Французский биатлонист Мартен Фуркад начал свою пресс-конференцию после гонки преследования с шутливого вопроса к организаторам меропрития о том, на каком языке ему необходимо говорить. До этого несколько минут на вопросы журналистов отвечали победитель гонки Антон Бабиков и занявший второе место Максим Цветков.
"Мне тоже можно на русском? На английском или на русском?", - спросил Фуркад.
rusfed 2.0
Буква Ё, это из разряда клише. У каждого свой жизненный опыт, но мне персонально ни разу не попадался француз, не говорящий / не желающий говорить по-английски. Да, может, не так бегло, как скандинавы, с легко узнаваемым акцентом акцентом (как у Фуркада), но говорят все (более или менее образованные, конечно. Франция уже перестала быть гомогенной)
23:45 4 декабря
rusfed 2.0
alexpomor, фарси и дари - явное преувеличение )
23:39 4 декабря
Буква Ё
rusfed 2.0, складно глаголешь. Но вопрос: почему тогда Фуркад свободно говорит на международном языке общения? При том, что во Франции отношение к английскому языку достаточно негативное, и многие даже намеренно не реагируют, если их спросить что-то по английски?
23:25 4 декабря
alexpomor
rusfed 2.0, "а во-вторых, теннис - вид спорта для более богатой социальной прослойки людей, как правило, жителей мегаполисов, где каждый второй говорит на иностр.языках"---------------------- Ну да, фарси, дари, тюркские, армянский, грузинский и т.д..))))))
23:03 4 декабря
rashx
Бабиков и Цветков вполне могли сами отвечать на английском. Им организаторы пресс-конференции в самом начале разрешили на русском отвечать, поэтому они не стали на английском.
22:47 4 декабря
rusfed 2.0
Разница между теннисом и биатлоном, во-первых, в том, что теннисисты живут в интернациональной среде (бОльшая часть года проходит за границей, кроме того, иностранцы их тренеры, массажисты и прочий обслуживающий персонал), а биатлонисты хоть и ездят часто по этапам КМ, но необходимости общаться на иностр.языках у них нет, так как среда вокруг - полностью своя (ну разве что Рико Гросс - временное исключение) , а во-вторых, теннис - вид спорта для более богатой социальной прослойки людей, как правило, жителей мегаполисов, где каждый второй говорит на иностр.языках. Биатлоном же, а точнее - сначала лыжами, занимаются уроженцы маленьких городов, чаще - даже деревень, где иностранный язык может в течение всей жизни не пригодиться. Но сделать над собой усилие и выучить английский в свободное время - посильно каждому. В плане общения с иностранным болельщиком и журналистом, созданием положит.имиджа в сми и, может быть, даже потенциальной рекламной привлекательности а-ля Шарапова - необходимо.
22:31 4 декабря
_sg
Пускай буржуи русский учат, правильно Мартен рассуждает
22:19 4 декабря
Don Miguel
Подколол, конечно, французская лягушка )))., но все-таки интервью после выигрыша желательно давать на английском))), Ну, да ребята исправятся, вон наши теннисисты и баскетболисты шпарят на нем свободно. Надо лишь почаще выигрывать, и учить язык в перерывах, а не фильмы в Инете смотреть.
22:05 4 декабря