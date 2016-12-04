Французский биатлонист Мартен Фуркад начал свою пресс-конференцию после гонки преследования с шутливого вопроса к организаторам меропрития о том, на каком языке ему необходимо говорить. До этого несколько минут на вопросы журналистов отвечали победитель гонки Антон Бабиков и занявший второе место Максим Цветков.

"Мне тоже можно на русском? На английском или на русском?", - спросил Фуркад.