Мартен Фуркад: "Конфликт с Шипулиным исчерпан"

Французский биатлонист Мартен Фуркад отметил, что у него нет личной неприязни к россиянину Антону Шипулину. По его словам, коyфликт между ними исчерпан.

- Наш конфликт исчерпан, пусть это и изменило отношения между нами, - приводит Le Figaro слова Фуркада. - Между нами точно нет неприязни. Я был расстроен из-за некоторых вещей, и показал это. Шипулину не понравилась моя позиция, и он тоже показал это на подиуме. Но вся эта история закончена. В том сезоне она стоила мне много энергии. Не хотел бы пережить подобное перед Олимпиадой.

Напомним, в прошлом сезоне Фуркад выразил свое недовольство тем, что в состав сборной России на эстафету на чемпионате мира был включен Александр Логинов, отбывший перед этим дисквалификацию за употребление допинга. Шипулин на подиуме отказался пожать руку Фуркаду, а тот пытался уйти с награждения. В конфликте пришлось разбираться руководству IBU.