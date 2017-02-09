19:11 9 февраля | БИАТЛОН

Мартен Фуркад: "Холодная война" со сборной России? Я так не думаю"

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Лидер общего зачета Кубка мира Мартен Фуркад на пресс-конференции после смешанной эстафеты на чемпионате мира в Хохфильцене отметил, что происходившие во время гонки события с российскими спортсменами не означают "холодную войну" между командами. Во время гонки француз "подрезал" россиянина Александра Логинова, а затем хотел покинуть церемонию награждения после того как Логинов и оставленный им позади на финишной прямой Антон Шипулин не пожали ему руку.

– Между вами и российской сборной начинается "холодная война"?

– "Холодная война" была между США и СССР. Нет, я так не думаю. Думаю, меня уважает большинство представителей нашего спорта. Сегодня на трассе я сделал все, что мог. Если люди выступают против меня из-за моей борьбы с допингом – это их право.

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КОММЕНТАРИИ (17)
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бушлат из ватника

R.Steward не настораживает а говоря прямо-это допингер.а просто поставили перед выбором - или уйди или на всю правду а с ней и позор.. вот и выбрала ------------------ доказательства имеются,или очередной выпуск диванного радио?

21:33 9 февраля

бушлат из ватника

alex1966 Дааа, так хочется фуркашке морду набить! ------------------------------ странные у тебя влажные мечты какие. а ведь будет все наоборот,он спортсмен состоящий из одних мускулов,а ты диванный оператор ракет повышенной дальности направленных на пиндостан в твоем воображении.живот наверное до колен,зеркалка и все прочие атрибуты неумеренного поглощения пива. тут без вариантов.)))

21:16 9 февраля

бушлат из ватника

– "Холодная война" была между США и СССР. Нет, я так не думаю. Думаю, меня уважает большинство представителей нашего спорта. Сегодня на трассе я сделал все, что мог. Если люди выступают против меня из-за моей борьбы с допингом – это их право. ---------------------- историю француз плоховато знает холодная война была между востоком и западом,во многом благодаря паранойе усатого пахана,оно и понятно большинство спортсменов училось,как придется, но его позиция заслуживает уважения,допинг да еще под прикрытием гос-ва уничтожает все, что пока еще осталось от олимпийского спорта

21:11 9 февраля

честный человечишко

Фуркад, ты - пингвья

20:20 9 февраля

кубань чемпион

джей Думаю, что большинство представителей биатлона Фуркада уже не уважает как человека. Все будут просто стоя аплодировать, если у него найдут запрещенные препараты в анализах. Скоро появятся новые , более чувствительные тесты. Тогда весь мир увидит насколько "велик" Фуркад. 19:57 ________________________________________ "Запрещеных" не найдут. РЭПО он жрет по ТИ. Будем ждать когда с дозой промахнется как Сэндбю. Но, тогда ЦЕЛЫХ два месяца дисквы(((

20:02 9 февраля

джей

Думаю, что большинство представителей биатлона Фуркада уже не уважает как человека. Все будут просто стоя аплодировать, если у него найдут запрещенные препараты в анализах. Скоро появятся новые , более чувствительные тесты. Тогда весь мир увидит насколько "велик" Фуркад.

19:57 9 февраля

inspire

а при чем тут чего мы добились? более того, Санитар, ты не обратил внимание, что очень много мессаг, где "клавиатурные ниндзя" восхищаются биатлонистом Мартеном Фуркадом и паралельно окунают в унитаз человека по имени фуркадишка?

19:54 9 февраля

echo2011

Пошел по стопам Магнуса Карлсена...Как и многие великие спортсмены,оказался весьма неприятным типом. Никакой борьбы с допингом в его поведении нет.

19:49 9 февраля

Санитар леса

Сколько умников повылазило. Аж смешно читать, клавиатурные ниндзя называют Фуркада жалким, морду хотят набить... Ну-ну... Вы в жизни чего-то добились сами?

19:44 9 февраля

xxx5

Какой же он жалкий, да еще и лицемер !!!

19:42 9 февраля

Aztec_Z

*перестать уважать Фуркада как спортсмена

19:41 9 февраля

Aztec_Z

Прямо вижу тему для доклада Фуркада на конгрессе биатлонистов - "Клоунада и истерика как методы борьбы с допингом".) И прочу французу цирковую карьеру клоуна в Дю Солей. Потому что большинство адекватных людей должны перестать уважать Фуркада как после сегодняшних инцидентов.) Спотсмены так мелочно и истерично себя не ведут. Недалекого ума артист с расстроенной психикой Мартен Фуркад.

19:40 9 февраля

Краштест

Думаю , после сегодняшнего дня уважать его будут меньше людей.

19:27 9 февраля

inspire

Думаю, меня уважает большинство представителей нашего спорта. ======================= думаю, что после сегодняшней гонки, даже у твоей команды уважения поубавилось ...

19:22 9 февраля

alex1966

Дааа, так хочется фуркашке морду набить!

19:20 9 февраля

su suum

" Если люди выступают против меня из-за моей борьбы с допингом – это их право." ---- Расскажи об этой борьбе казахам, они всё пропустили.

19:19 9 февраля

А380726

Небритая вошь заерзала

19:16 9 февраля

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ