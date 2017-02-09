Мартен Фуркад: "Холодная война" со сборной России? Я так не думаю"

Лидер общего зачета Кубка мира Мартен Фуркад на пресс-конференции после смешанной эстафеты на чемпионате мира в Хохфильцене отметил, что происходившие во время гонки события с российскими спортсменами не означают "холодную войну" между командами. Во время гонки француз "подрезал" россиянина Александра Логинова, а затем хотел покинуть церемонию награждения после того как Логинов и оставленный им позади на финишной прямой Антон Шипулин не пожали ему руку.
– Между вами и российской сборной начинается "холодная война"?
– "Холодная война" была между США и СССР. Нет, я так не думаю. Думаю, меня уважает большинство представителей нашего спорта. Сегодня на трассе я сделал все, что мог. Если люди выступают против меня из-за моей борьбы с допингом – это их право.
бушлат из ватника
R.Steward не настораживает а говоря прямо-это допингер.а просто поставили перед выбором - или уйди или на всю правду а с ней и позор.. вот и выбрала ------------------ доказательства имеются,или очередной выпуск диванного радио?
21:33 9 февраля
бушлат из ватника
alex1966 Дааа, так хочется фуркашке морду набить! ------------------------------ странные у тебя влажные мечты какие. а ведь будет все наоборот,он спортсмен состоящий из одних мускулов,а ты диванный оператор ракет повышенной дальности направленных на пиндостан в твоем воображении.живот наверное до колен,зеркалка и все прочие атрибуты неумеренного поглощения пива. тут без вариантов.)))
21:16 9 февраля
бушлат из ватника
– "Холодная война" была между США и СССР. Нет, я так не думаю. Думаю, меня уважает большинство представителей нашего спорта. Сегодня на трассе я сделал все, что мог. Если люди выступают против меня из-за моей борьбы с допингом – это их право. ---------------------- историю француз плоховато знает холодная война была между востоком и западом,во многом благодаря паранойе усатого пахана,оно и понятно большинство спортсменов училось,как придется, но его позиция заслуживает уважения,допинг да еще под прикрытием гос-ва уничтожает все, что пока еще осталось от олимпийского спорта
21:11 9 февраля
честный человечишко
Фуркад, ты - пингвья
20:20 9 февраля
кубань чемпион
джей Думаю, что большинство представителей биатлона Фуркада уже не уважает как человека. Все будут просто стоя аплодировать, если у него найдут запрещенные препараты в анализах. Скоро появятся новые , более чувствительные тесты. Тогда весь мир увидит насколько "велик" Фуркад. 19:57 ________________________________________ "Запрещеных" не найдут. РЭПО он жрет по ТИ. Будем ждать когда с дозой промахнется как Сэндбю. Но, тогда ЦЕЛЫХ два месяца дисквы(((
20:02 9 февраля
джей
Думаю, что большинство представителей биатлона Фуркада уже не уважает как человека. Все будут просто стоя аплодировать, если у него найдут запрещенные препараты в анализах. Скоро появятся новые , более чувствительные тесты. Тогда весь мир увидит насколько "велик" Фуркад.
19:57 9 февраля
inspire
а при чем тут чего мы добились? более того, Санитар, ты не обратил внимание, что очень много мессаг, где "клавиатурные ниндзя" восхищаются биатлонистом Мартеном Фуркадом и паралельно окунают в унитаз человека по имени фуркадишка?
19:54 9 февраля
echo2011
Пошел по стопам Магнуса Карлсена...Как и многие великие спортсмены,оказался весьма неприятным типом. Никакой борьбы с допингом в его поведении нет.
19:49 9 февраля
Санитар леса
Сколько умников повылазило. Аж смешно читать, клавиатурные ниндзя называют Фуркада жалким, морду хотят набить... Ну-ну... Вы в жизни чего-то добились сами?
19:44 9 февраля
xxx5
Какой же он жалкий, да еще и лицемер !!!
19:42 9 февраля
Aztec_Z
*перестать уважать Фуркада как спортсмена
19:41 9 февраля
Aztec_Z
Прямо вижу тему для доклада Фуркада на конгрессе биатлонистов - "Клоунада и истерика как методы борьбы с допингом".) И прочу французу цирковую карьеру клоуна в Дю Солей. Потому что большинство адекватных людей должны перестать уважать Фуркада как после сегодняшних инцидентов.) Спотсмены так мелочно и истерично себя не ведут. Недалекого ума артист с расстроенной психикой Мартен Фуркад.
19:40 9 февраля
Краштест
Думаю , после сегодняшнего дня уважать его будут меньше людей.
19:27 9 февраля
inspire
Думаю, меня уважает большинство представителей нашего спорта. ======================= думаю, что после сегодняшней гонки, даже у твоей команды уважения поубавилось ...
19:22 9 февраля
alex1966
Дааа, так хочется фуркашке морду набить!
19:20 9 февраля
su suum
" Если люди выступают против меня из-за моей борьбы с допингом – это их право." ---- Расскажи об этой борьбе казахам, они всё пропустили.
19:19 9 февраля
А380726
Небритая вошь заерзала
19:16 9 февраля