Мартен Фуркад: "Холодная война" со сборной России? Я так не думаю"

Лидер общего зачета Кубка мира Мартен Фуркад на пресс-конференции после смешанной эстафеты на чемпионате мира в Хохфильцене отметил, что происходившие во время гонки события с российскими спортсменами не означают "холодную войну" между командами. Во время гонки француз "подрезал" россиянина Александра Логинова, а затем хотел покинуть церемонию награждения после того как Логинов и оставленный им позади на финишной прямой Антон Шипулин не пожали ему руку.

– Между вами и российской сборной начинается "холодная война"?

– "Холодная война" была между США и СССР. Нет, я так не думаю. Думаю, меня уважает большинство представителей нашего спорта. Сегодня на трассе я сделал все, что мог. Если люди выступают против меня из-за моей борьбы с допингом – это их право.