Мартен Фуркад: "Хочу шесть медалей в шести гонках чемпионата мира"

Французский биатлонист Мартен Фуркад отметил, что его цель - завоевать шесть медалей на чемпионате мира-2017. В субботу он выйдет на старт в составе эстафетной команды, а в воскресенье - в масс-старте. Ранее он взял золото в спринте, серебро в смешанной эстафете, а также по бронзовой медали в преследовании и индивидуальной гонке.

- Моя цель на субботнюю гонку - быть на подиуме вместе с товарищами, - приводит L'Equipe слова Фуркада. - У меня есть медаль в каждой гонке, и я хочу продлить эту серию. Завоевать шесть медалей в шести гонках еще никому не удавалось. Так что я буду выкладываться по максимуму. У нас хорошая эстафетная команда, поэтому мы должны быть среди лучших.