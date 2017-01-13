Мартен Фуркад: "Хочу побить рекорд Бьорндалена по числу побед в сезоне"

Француз Мартен Фуркад признался, что нервничал перед стартом спринта на этапе Кубка мира в Рупольдинге. Ему удалось одержать девятую победу в сезоне.

– Это была хорошая гонка, я знал, что не имел права на ошибку, – цитирует AFP Фуркада. – Мне немного повезло с последним выстрелом. Перед стартом очень нервничал, понимая важность спринта. Теперь у меня комфортный запас перед гонкой преследования. Но в биатлоне тяжело дается отрыв и быстро теряется. Я иду от гонки к гонке, последовательно. Есть и другие цели – побить рекорд Бьорндалена по числу побед в сезоне. Их у него было 12. Это помогает мне оставаться сосредоточенным.