Мартен Фуркад: "Это была битва с самим собой, и я ее выиграл"

Француз Мартен Фуркад признался, что ему было не так просто выиграть спринт на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде. Это была 51-я победа Фуркада в гонках Кубка мира.

– Условия сегодня были не такими, как во время индивидуальной гонки, – цитирует официальный сайт IBU Фуркада. – Сегодня было намного сложнее. Получилась большая битва с самим, и я ее выиграл. Когда ты думаешь, что можешь себе позволить даже пару промахов, это неправильный подход. Мне интересно, смогу ли выиграть три подряд гонки в Эстерсунде. Раньше этого мне не удавалось. Посмотрим завтра.