18:14 9 февраля | БИАТЛОН

Мартен Фуркад: "Это был хороший бой с Шипулиным"

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Французский биатлонист Мартен Фуркад после завершения смешанной эстафеты на чемпионате мира-2017 отметил, что несколько хороших команд остались за пределами пьедестала почета. Первой финишировала сборная Германии, второй - Франция, третьей - Россия. Серебряную медаль Фуркад выиграл в борьбе с Антоном Шипулиным.

- Много хороших команд осталось за пределами пьедестала, - приводит NRK слова Фуркада. - Я очень рад медали. Это был хороший бой с Шипулиным.

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КОММЕНТАРИИ (6)
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Мяс@руб

Воин болотный... В детстве в войну не наигрался

22:33 9 февраля

740

победил за счет больших извилин в голове.....

21:04 9 февраля

inspire

что за глюки у перегруженного сайта ...

19:40 9 февраля

inspire

бой был со стороны Антона, с твоей стороны была обычная подлость ...

19:39 9 февраля

inspire

это у Антона был бой, с твоей стороны была обычная подлость ...

18:58 9 февраля

shu111

Позор лягушачий.

18:29 9 февраля

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