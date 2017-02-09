Мартен Фуркад: "Это был хороший бой с Шипулиным"

Французский биатлонист Мартен Фуркад после завершения смешанной эстафеты на чемпионате мира-2017 отметил, что несколько хороших команд остались за пределами пьедестала почета. Первой финишировала сборная Германии, второй - Франция, третьей - Россия. Серебряную медаль Фуркад выиграл в борьбе с Антоном Шипулиным.

- Много хороших команд осталось за пределами пьедестала, - приводит NRK слова Фуркада. - Я очень рад медали. Это был хороший бой с Шипулиным.