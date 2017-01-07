Мартен Фуркад: "Если бы были какие-то доказательства, я бы первый попросил Шипулина не выходить на старт"

Француз Мартен Фуркад считает, что обвинять спортсменов в употреблении допинга можно только при наличии доказательств. Об этом он сказал после закрытого собрания спортсменов, которое прошло во время этапа Кубка мира в Оберхофе. На собрании присутствовали лидеры биатлонных сборных. Российскую команду представляли Антон Шипулин и Юрий Шопин, который помогал с переводом.

– Генеральный секретарь IBU Николь Реш рассказала нам, что сейчас доказательства есть только по двум спортсменам, которые уже отстранены, – сказал Фуркад в программе "Биатлон с Дмитрием Губерниевым". – По 29 оставшимся биатлонистам доказательств пока нет. И IBU решил их не отстранять. И это правильное решение. Пока нет фактов, ты не виновен.

Антон сказал, как непросто ему слушать все эти обвинения в адрес России. было приятно, что он высказался. Мы с ним тепло дружим. И я рад, чо сейчас он может соревноваться со мной на Кубке мира. Если бы были какие-то доказательства против него, я бы первый попросил Антона не выходить на старт. Но доказательств нет. И он такой же, как и я. Ему нельза запрещать соревноваться, только потому что он – русский.