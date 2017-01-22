18:07 22 января | БИАТЛОН

Мартен Фуркад: "Доволен решением IBU провести внеочередной конгресс"

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Французский биатлонист Мартен Фуркад удовлетворен решением Международного союза биатлонистов (IBU) провести внеочередной конгресс для внесения изменений в антидопинговые правила. Сегодня IBU объявил, что до 9 февраля проведет внеочередной конгресс организации.

– Я очень доволен решением IBU, – цитирует Sud Radio Фуркада. – Рад, что организация отреагировала на происходящее. Здорово, что IBU сделала шаг навстречу спортсменам. Важно сохранить диалог, который был разорван прошлой ночью.

Напомним, что в субботу в Антерсельве состоялось внеочередное заседание исполкома организации, второе за месяц по вопросу российского допинга, поднятому в докладе независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена. По его итогам IBU закрыл дела в отношении 22 российских спортсменов, семь дел остаются в расследовании. Фуркад остался недоволен этим решением, досрочно покинув пресс-конференацию IBU.

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КОММЕНТАРИИ (13)
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regiment

а разве антидопинговые правила не едины для всех? их же вада устанавливает. как может федерация что-то ужесточить?

10:14

dv2205

надо раскрывать все ТИ И СТАНЕТ ЯСНО КТО ЕСТЬ КТО

21:43 22 января

streletc1783

Лицемер сидит на т.и и ещё вякает.

21:37 22 января

tryam

допинг у него легальный, есть заболевание - перелили кровь, какие проблемы, перелейте кровь нашим чтобы всех обгоняли на круг как этот картавый

21:23 22 января

marksan

Приятно, когда мы здесь обсуждаем проблему, а не друг друга!

18:55 22 января

читательСЭ

после нуклеоза стал регулярно побеждать, ТИ разве являются секретом

18:53 22 января

marksan

Я бы очень хотел слушать опусы от Фуркада, если бы его, как действующего чемпиона, в течении сезона перед гонкой и после неё проверяли на допинг! Пописяй, миленький! В пробирочку в 6-00 утра!

18:52 22 января

RW.irk

Тут надо конечно, разделять ужесточение правил и санкции к России. Одни неудачники вроде сборной Мразековых и прочих североамериканцев хотят нашего отстранения. А другие типа Дашки с мужем и полагаю Мартен исключительно недовольны не ужесточением правил. Конгресс-то именно для этого нужен. Типа штрафы за допинг, санкции к федерациям и прочее. Это к России не имеет отношения...

18:50 22 января

grechka2103

А они никогда не будут довольны. Их не интересует правда, их не интересует борьба с допингом, им не важен закон... Это все лицемерие. Им нужна кровь. Честь и хвала главе IBU Андерсу Бессебергу, что он не смотря на давление, которое на него оказывается, все же четко следует букве закона. Надеюсь, что так будет и в дальнейшем и он не пойдет на поводу у таких вот "фуркадов".

18:49 22 января

sarkis1957

А этот все о своем...На будущее, что ли, подстраховывается?!

18:48 22 января

PallMall

Я думаю, что у него терапевтическое исключение и его не проверяют на допинг, поэтому он ведет себя наглым образом.

18:17 22 января

детлеф

нет доказательств и чем недоволен.???

18:16 22 января

saber1

нытик

18:14 22 января

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