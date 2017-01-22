Мартен Фуркад: "Доволен решением IBU провести внеочередной конгресс"

Французский биатлонист Мартен Фуркад удовлетворен решением Международного союза биатлонистов (IBU) провести внеочередной конгресс для внесения изменений в антидопинговые правила. Сегодня IBU объявил, что до 9 февраля проведет внеочередной конгресс организации.

– Я очень доволен решением IBU, – цитирует Sud Radio Фуркада. – Рад, что организация отреагировала на происходящее. Здорово, что IBU сделала шаг навстречу спортсменам. Важно сохранить диалог, который был разорван прошлой ночью.

Напомним, что в субботу в Антерсельве состоялось внеочередное заседание исполкома организации, второе за месяц по вопросу российского допинга, поднятому в докладе независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена. По его итогам IBU закрыл дела в отношении 22 российских спортсменов, семь дел остаются в расследовании. Фуркад остался недоволен этим решением, досрочно покинув пресс-конференацию IBU.