14:50 | БИАТЛОН

Мартен Фуркад: "Десять секунд - слишком много, чтобы меня догнать"

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Французский биатлонист Мартен Фуркад заявил, что он тщательно спланировал всю гонку и был уверен в своей победе, несмотря на три промаха. Француз выиграл гонку преследования в Рупольдинге, пройдя три штрафных круга и обогнав норвежца Эмиля Хегле Свендсена на 18,3 секунды.

– Это то, что я люблю делать, – цитирует NRK Фуркада. – Я знаю, многие спортсмены любят держать определенный ритм, но я выиграл эту гонку на последнем круге. Когда я выхожу с последней стрельбы с преимуществом в 10 секунд – то это слишком много, чтобы меня догнать.

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (3)
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tryam

переливание крови допинг еще тот

15:27

Пионер 79

Андерсен ещё один нытик.....если выиграл,значит допинг?..клоун обиженный

15:16

Andersen32

10 секунд- это слишком много, чтобы меня догнать, у меня супер допинг и даже астматик Свендсен по сравнению со мной старая кляча.

15:09

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