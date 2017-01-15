Мартен Фуркад: "Десять секунд - слишком много, чтобы меня догнать"

Французский биатлонист Мартен Фуркад заявил, что он тщательно спланировал всю гонку и был уверен в своей победе, несмотря на три промаха. Француз выиграл гонку преследования в Рупольдинге, пройдя три штрафных круга и обогнав норвежца Эмиля Хегле Свендсена на 18,3 секунды.

– Это то, что я люблю делать, – цитирует NRK Фуркада. – Я знаю, многие спортсмены любят держать определенный ритм, но я выиграл эту гонку на последнем круге. Когда я выхожу с последней стрельбы с преимуществом в 10 секунд – то это слишком много, чтобы меня догнать.