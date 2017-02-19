Мартен Фуркад: "Бьорндален непредсказуем. Он еще после Игр в Сочи собирался уходить"

Француз Мартен Фуркад не уверен, что 43-летний норвежец Оле Эйнар Бьорндален завершит карьеру после Олимпиады-2018. Ранее ветеран заявлял, что планирует уйти после олимпийского турнира.

– Он собирался уходить после Олимпиады в Сочи, – цитирует NTB Фуркада. – А мы видели его и на этом чемпионате мира. Я не вижу причин, по которым этот чемпионат мира был бы для него последним. Я бы не стал воспринимать слова Бьорндалена как окончательные. Он непредсказуем. Хотя, конечно, очень вероятно, что это на самом деле был его последний чемпионат мира.

Бьорндален уникален. У него был спад между Играми в Ванкувере и в Сочи. Трехлетний спад – это очень жестко. Но Оле Эйнар вернулся к победам. Ему пришлось научиться проигрывать. А после стольких побед очень трудно привыкать к подобному.