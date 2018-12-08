Мартен Фуркад: "24-е место - пощечина для меня"

Французский биатлонист Мартен Фуркад - о своем выступлении в спринте на этапе Кубка мира в Поклюке (Словения). Он занял 24-е место.

- Для меня это большая пощечина, - цитирует француза L'Equipe. - Мы потратим какое-то время, чтобы понять, что произошло. Для этого мы проведем несколько тестов вместе с командой. Мы выясним, дело в физической готовности или в технике. Я много не понимаю. Да, я не раз уступал другим французским биатлонистам на лыжне, в индивидуальной гонке показал не лучший результат ходом, но это не объяснение. Вопросов много.

Напомним, выиграл гонку норвежец Йоханнес Бе. Россиянин Александр Логинов занял третье место.